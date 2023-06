Naples: l'ancien adjoint historique de Garcia prédit qu'il va "gagner la Ligue des champions"

Fidèle lieutenant de Rudi Garcia pendant plus de quinze ans, Frédéric Bompard se réjouit de le voir atterrir à Naples. Dans un entretien à L'Equipe, il assure n'avoir aucun doute sur sa réussite future.

La nomination de Rudi Garcia sur le banc du Napoli a pu en surprendre quelques-uns. Mais pas Frédéric Bompard. De Dijon à la Roma en passant par Lille et Marseille, il a été son fidèle adjoint pendant plus de quinze ans avant de tenter à son tour l’expérience de numéro 1. Aujourd’hui sur le banc de Nîmes, il garde un excellent souvenir de ces années et se dit convaincu de la réussite future de Garcia à Naples.

"Rudi est l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe. Des gens semblent surpris mais pas moi. Quand j'ai vu que Spalletti arrêtait, j'ai tout de suite pensé que le président de Naples (Aurelio De Laurentiis) allait le prendre. Il l'a toujours apprécié. Rudi à Naples, c'était inéluctable", confie-t-il dans une interview donnée à L’Equipe. Mieux, Bompard voit Garcia réussir de très, très grandes choses avec le champion d’Italie en titre.

"Le moment est arrivé pour lui" de gagner la C1

"Rudi rêve de gagner la Ligue des champions et là, je pense qu'il le peut, le moment est arrivé pour lui. Quelque chose me dit qu'il va la gagner avec Naples", assure-t-il. Libre depuis la fin de son aventure saoudienne à Al-Nassr, qui l’a viré au printemps, Garcia retrouve avec la Serie A un championnat où il a laissé un bon souvenir lors de son passage à la Roma (2013-2016).

En concurrence avec Christophe Galtier et Paulo Sousa, entre autres, il a su séduire Aurelio De Laurentiis par son CV et son discours, confirmant qu’il maîtrise toujours aussi bien l’art de l’entretien d’embauche. Ce qui lui avait déjà permis de passer devant Laurent Blanc et Massimiliano Allegri au moment de signer à la Roma.

"Il avait regardé plein de matchs de l'AS Rome, il s'était documenté sur le club, sur la ville, raconte Bompard dans L’Equipe. Son entretien avec (Walter) Sabatini, le directeur du football de Rome, avait duré deux heures dans un hôtel de Milan. Au bout de deux heures, Sabatini a dit à Rudi : "Toutes les rues de Rome attendent que je prenne Allegri, mais c'est toi que je vais prendre." Sabatini regardait jouer le LOSC depuis cinq ans et Rudi avait préparé son entretien comme devant un cabinet de chasseurs de têtes."

A Naples, Garcia s’est engagé pour deux saisons plus une en option. Avec un salaire annuel estimé à trois millions d’euros.