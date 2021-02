Naples: Osimhen rappelle son frère à l'ordre après ses critiques sur Gattuso

Défendu publiquement par son frère Andrew ces derniers jours qui n'a pas hésité à critiquer Gennaro Gattuso, Victor Osimhen a réalisé une mise au point ce vendredi. Dans une période de disette face au but, l'attaquant de Naples assure qu'il n'a aucun problème avec son entraîneur.

Voilà plus de trois mois que Victor Osimhen n’a pas marqué avec Naples. Une disette qui dure et attise forcément les critiques. A tel point que le frère de l’attaquant nigérian est monté au créneau ces derniers jours pour défendre le nouveau venu en Italie.

Dans un entretien pour la radio italienne, le frère de Victor Osimhen s’en était pris notamment à Gennaro Gattuso pour expliquer les débuts mitigés de l’ancien lillois. “J’ai l’impression que Naples ne joue pas pour son avant-centre. L’équipe ne le met dans ses meilleures dispositions, taclait Andrew Osimhen sur les ondes de Radio Marte. Tant que ce sera ainsi, lui ne pourra pas marquer les buts que tout le monde attend. Etre hors de l’équipe est dommageable. Mais depuis son retour de blessure, il n’a pas pu s’exprimer au mieux. Naples doit plus jouer en équipe, et, surtout, plus jouer pour lui.”

"Personne n'est mon porte-parole"

Des paroles qui ne sont pas passées pour le principal intéressé, Victor Osimhen. “”Je voudrais préciser que demander à un de mes proches un avis sur le football n’est pas la même chose que me le demander directement, a réagi l’attaquant sur son compte Instagram. J’adore Naples, le club, mon entraîneur et mon équipe. Personne n’est mon porte-parole ou quoi que ce soit.”

Une mise au point de Victor Osimhen, qui ne fera certainement pas oublier l’essentiel pour l’heure. Actuel 5e de Serie A, Naples attend plus de son buteur, recruté l’été dernier au LOSC pour un montant estimé entre 60 et 81 millions d’euros, et qui n’a pour l’instant qu’inscrit deux buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Osimhen l'occasion de mettre fin à cette longue attente ce dimanche en championnat, en déplacement sur le terrain de l'Atalanta Bergame (18h).