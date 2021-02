Naples: le frère d'Osimhen tacle Gattuso

Quelque peu décevant depuis son arrivée à Naples l'été dernier, Victor Osimhen a vu son frère le défendre dans une interview donnée à une radio italienne. Il reproche à Gennaro Gattuso de ne pas s'appuyer suffisamment sur les qualités de l'ancien Lillois.

Deux buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues. C'est le maigre bilan affiché par Victor Osimhen depuis son arrivée l'été dernier à Naples. Recruté à Lille pour un montant estimé entre 60 et 81 millions d'euros, en fonction des bonus, l'avant-centre nigérian de 22 ans connaît pour le moment une première saison en Italie quelque peu compliquée. Après des débuts intéressants, il a été éloigné des terrains en raison d'une blessure à l'épaule survenue en sélection, avant d'être testé positif au coronavirus début janvier.

Il avait été filmé quelques jours plus tôt au cours de ses vacances en train de faire la fête, pour son anniversaire, sans masque et en ne respectant pas les gestes barrières. En pleine polémique, Osimhen avait présenté des excuses publiques et Gennaro Gattuso avait tenu à calmer le jeu. Pour son frère, l'ancien Lillois n'avait de toute façon rien à se reprocher. "Je ne crois pas que Victor a violé le protocole sanitaire. Ensuite, ce n'est pas lui qui a organisé la fête le jour de son anniversaire, ce sont des proches qui sont allés le voir", affirme Andrew Osimhen dans une interview donnée ce jeudi à l'émission "Si gonfia la rete" sur Radio Marte.

"Naples doit plus jouer pour lui"

Dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport, il défend également son frère et reproche à Gattuso de ne pas exploiter pleinement ses qualités. "J'ai l'impression que Naples ne joue pas pour son avant-centre. L'équipe ne le met pas dans ses meilleures dispositions. Tant que ce sera ainsi, lui ne pourra pas marquer les buts que tout le monde attend. Etre hors de l'équipe est dommageable. Mais depuis son retour, il n'a pas pu s'exprimer au mieux. Naples doit plus jouer en équipe, et, surtout, plus jouer pour lui", lâche-t-il.

Titulaire le week-end dernier lors de la victoire du Napoli face à la Juventus (1-0), Osimhen n'a plus marqué depuis plus de trois mois. En championnat, son équipe occupe la cinquième place avant de se déplacer dimanche sur le terrain de l'Atalanta Bergame (18h).