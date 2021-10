Pays de Galles: Ramsey envoie une pique à la Juve sur la gestion de sa condition physique

Depuis son arrivée à la Juventus en 2019, Aaron Ramsey (30 ans) enchaine les blessures. Présent avec les pays de Galles pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022, le milieu aux 3 apparitions en championnat a profité de sa présence face aux médias pour louer la qualité du staff des Gallois, tout en envoyant un message piquant à la Juventus.

Avec seulement 105 minutes disputées avec la Juventus depuis le début de la saison, c’est peu de dire que Aaron Ramsey (30 ans) ronge son frein en Italie. Présent avec les pays de Galles pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, Aaron Ramsey qui va pouvoir retrouver du temps de jeu a assuré être apte à enchainer les matchs, malgré ses blessures récentes: "Je sais ce que je peux faire et avec la bonne gestion, je peux rester en forme pendant une longue période et jouer beaucoup de matchs", a-t-il déclaré.

Tout en regrettant de ne pas avoir pu participer à certains matchs avec la sélection galloise à cause de ses nombreux pépins physiques: "Cela a été frustrant d’avoir contracté ces petites blessures qui m’ont coûté beaucoup de matchs et qui m’ont fait manquer des matchs importants pour le pays de Galles au cours des deux dernières années", a-t-il admis.

"J’ai peut-être besoin d’un peu plus de repos"

Dans la foulée, le milieu de terrain a tenu à saluer la bonne gestion du staff de la sélection sur son cas, au contraire de la Juventus qui d’après les propos du Gallois n’utilise pas la bonne méthode pour pouvoir profiter au maximum de son talent: "La philosophie et les méthodes d'entraînement sont différentes dans mon club de ce qu'elles sont ici. Il y a un certain nombre de personnes ici qui ont passé plusieurs années à me gérer, donc elles savent comment tirer le meilleur de moi et je suis donc capable de jouer plusieurs matchs d'affilée. Comme je l'ai montré à l'Euro cette année, je suis capable de faire ça et de faire de bonnes performances", a-t-il clamé.

L’ancien joueur d’Arsenal a également réclamé plus de repos la semaine pour pouvoir utiliser ses capacités au maximum lors des matchs: "Mes performances dans les matchs sont assez élevées et j'ai peut-être besoin d'un peu plus de repos et de récupération tout au long de la semaine plutôt que d'être sur l'herbe pendant une longue période et de porter plus de fatigue dans les matchs. La récupération est une grande partie de cela pour moi", a-t-il conclu.

Pas sûr que ces propos plaisent au staff de l’entraineur de la Juventus Massimiliano Allegri.