Juventus-Chelsea: Tuchel frustré par le bloc bas et l'attentisme des Italiens

Chelsea s’est incliné sur le terrain de la Juventus (1-0), mercredi malgré une possession de balle nettement en sa faveur, de nombreuses frappes et un seul tir cadré concédé: celui du but. Thomas Tuchel ne s’attendait pas à un tel attentisme chez ses adversaires.

La Juventus a arraché le choc de la soirée face à Chelsea (1-0), mercredi en Ligue des champions. Un but de Federico Chiesa, dix secondes après le coup d’envoi en deuxième période, a suffi au bonheur des Italiens, qui se sont montrés très prudents tout au long de la rencontre. Trop au goût de Thomas Tuchel, qui regrette que ses joueurs n’aient pas réussi à emballer le match malgré 70% de possession et 16 tirs tentés.

"Ils étaient vraiment bas et attentistes"

"Nous étions absolument vifs, très frais et très affamés, prêts à rebondir (après la défaite contre Manchester City samedi, ndlr), a déclaré l’entraîneur allemand à l’issue de la rencontre. C'est très très difficile de jouer avec un rythme élevé contre une équipe qui défend si bas. La façon dont nous avons joué et dominé au début, nous aurions déjà pu mener 1-0."

"A ce niveau, vous ne pouvez pas concéder un but facile comme celui-là dans les premières secondes de la deuxième mi-temps, a regretté l’ancien entraîneur du PSG. Quand vous avez une organisation défensive comme nous l'avons, normalement, on pouvait défendre sur cette action. Nous avons eu du mal à imposer notre propre rythme parce qu'ils étaient vraiment bas et attentistes. On a eu du mal à mettre de l'intensité, mais c'est ce qu'il fallait faire. Nous n'étions pas assez libres aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, cela concerne toute l'équipe. On était lents à prendre nos décisions, c'est pourquoi c'est un match difficile à analyser."

"Ce (mercredi) soir, nous avons été très prudents même sur des ballons inactifs et nous n'avons jamais pris de risques, a reconnu Massimiliano Allegri, entraîneur de la Juve. Déjà ce matin, lorsque nous nous nous sommes entraînés, j'ai vu qu'il y avait de l'attention. Il faut porter cette concentration à samedi car il y a le derby (contre Torino) et il faut améliorer la situation au classement du championnat. Il faut revoir cette Juve contre Torino. L'important c'est de comprendre que pour obtenir certaines victoires, il faut aussi passer par ces matches."