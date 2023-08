Roma: José Mourinho est furieux contre ses dirigeants

Sanctionné par l'UEFA et la Fédération italienne (FIGC), José Mourinho est revenu sur cet épisode douloureux dans une interview accordée au Corriere dello Sport. L'entraîneur portugais a été déçu du manque de soutien de la part de ses dirigeants.

Dans un entretien au Corriere dello Sport ce lundi, José Mourinho est revenu sur son actuel passage à l'AS Rome. S'il dit ne jamais avoir envisagé de partir, le technicien portugais reconnaît avoir tout de même reçu des offres d'Arabie saoudite cet été. Mais le Special One estime être très heueux dans la capitale italienne même s'il a été vêxé du manque de soutien de ses dirigeants en fin de saison dernière.

A l'aube d'une troisième saison sur le banc des Giallorossi, José Mourinho ne regrette pas d'avoir rejoint Rome. Vainqueur de la Ligue Europa Conference il y a un an et finaliste de la Ligue Europa en mai dernier, l'ancien coach du Real Madrid a un bilan plus qu'honorable avec la Roma. Une défaite en finale qui était mal passée pour José Mourinho. Le Portugais avait, à l'issue du match, insulté l'arbitre. Le Special One avait alors écopé d'une suspension de la part de l'UEFA et de la Fédération italienne (FIGC). Dans un entretien pour le Corriere dello Sport, José Mourinho se dit déçu du manque de soutien de ses dirigeants : "Le plus triste était de ne pas être soutenu par le club dans une situation comme celle-ci. Je terminerai les quatre matchs de la sanction. Ce seront quatre matchs dans lesquels je me sentirai comme un fan de la Roma".

"Ils ont violé ma liberté d'homme"

José Mourinho, dont le contrat expire en juin 2024, ne sent pas à l'aise de l'autre côté des Alpes: "En Italie, je me suis senti agressé, ils ont violé ma liberté d'homme et ma liberté de footballeur. Je ne me sens pas à l'aise ici. J'ai peur de recevoir plus de sanctions, j'ai peur de devoir écouter tout ce que j'ai entendu ou lu au cours de ces deux années."

Le technicien portugais, qui avait également écopé d'une amende de 50 000 euros, devra attendre le troisième match de Serie A et la réception de l'AC Milan pour retrouver sa place sur le banc. José Mourinho manquera les deux premières journées, contre la Salernitana et l'Hellas Verone. Il loupera aussi les 4 premières rencontres de Ligue Europa.