AS Rome: déjà sanctionné par l'UEFA, José Mourinho est aussi suspendu en Serie A

La Fédération italienne (FIGC) a infligé ce mercredi une suspension de deux matchs à José Mourinho pour avoir insulté un arbitre. Déjà sanctionné pour la même raison par l'UEFA, le "Special One" loupera les deux premières rencontres du championnat.

José Mourinho ne sera pas sur le banc de l'AS Rome pour le premier match de Serie A en août. Ni pour le deuxième. Le technicien portugais a écopé d'une suspension de dix jours, à compter de la saison 2023-2024, pour avoir insulté un arbitre lors d'un match face à Monza le 3 mai dernier.

Déjà sanctionné par l'UEFA

Le "Special One" s'en était pris à Daniele Chiffi, expliquant qu'il était "le pire arbitre qu'(il) ai(t) jamais rencontré dans (s)a carrière". "Il est épouvantable, il n'établit aucune connexion humaine et n'éprouve aucune empathie", avait expliqué José Mourinho à propos de l'officiel. Les deux hommes avaient eu des mots pendant et après le match, qui s'était terminé par un match nul 1-1.

José Mourinho devra aussi régler une amende de 50.000 euros, tout comme l'AS Rome. Pour sa troisième saison à Rome, l'ancien coach du Real Madrid loupera aussi les quatre premières rencontres de Ligue Europa la saison prochaine après avoir reçu une sanction de l'UEFA.

Ces derniers jours, José Mourinho avait été sanctionné pour avoir insulté l'arbitre anglais Anthony Taylor lors de la dernière finale de Ligue Europa, perdue pour le club romain face au FC Séville. "C'est une putain de honte, une putain de honte", criait notamment l'entraîneur à l'issue de la rencontre, alors qu'il se trouvait dans les couloirs du stade en compagnie de Taylor.