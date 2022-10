"Sa vie n'est pas en danger", Pablo Mari va se faire opérer après avoir été poignardé dans un centre commercial en Italie

Après avoir été poignardé dans un centre commercial de la région de Milan, Pablo Mari va subir une opération chirurgicale pour soigner sa blessure au dos. Les organes vitaux du défenseur de Monza (Serie A), prêté par Arsenal, n’ont pas été touchés.

Le drame a été évité pour Pablo Mari. Poignardé dans un centre commercial de la région de Milan ce jeudi, le défenseur central de Monza (Serie A), prêté par Arsenal, a été transporté à l’hôpital mais ses organes vitaux n'ont pas été touchés. Selon les informations de Sky Sport, l’Espagnol de 29 ans va subir une intervention chirurgicale ce vendredi pour réduire les dommages musculaires après une blessure au dos.

Transporté en urgence à l’hôpital après son agression, l’Espagnol va bien et a même pu discuter avec Raffaele Palladino, son entraîneur, et Adriano Galliani, son président. "J'étais avec le chariot avec mon bébé à l'intérieur et j'ai ressenti une douleur atroce dans le dos, a raconté Pablo Mari depuis son lit d’hôpital, dans des propos rapportés par la Gazzetta Dello Sport. Puis cet homme a poignardé un autre homme à la gorge. Aujourd'hui j'ai eu de la chance, parce que j'ai vu une personne mourir devant moi."

Sauvé par sa taille ?

"Pablo Mari a une blessure assez profonde dans le dos, mais heureusement ses organes vitaux comme les poumons n'ont pas été touchés. Sa vie n'est pas en danger. Il a quelques blessures mais pas très graves. Il est conscient", indiquait Adriano Galliani au micro de la chaîne Tg2 en début de soirée.

"Il a eu la force de plaisanter en me disant qu'il sera sur le terrain lundi", a-t-il ajouté auprès de la Gazzetta Dello Sport, en précisant que Pablo Mari, environ 1,95m, avait été "sauvé par sa grande taille".

L’agresseur présumé a été arrêté par la police locale. Cet Italien de 46 ans, qui souffrirait de dépression, s'en serait pris à plusieurs personnes lors de l’attaque. Il serait entré dans l'établissement, avant de prendre un couteau dans les rayons et d'attaquer des personnes qui se trouvaient autour de lui. Selon les premiers éléments, la piste terroriste est exclue. D'après Sky Italia, le premier bilan fait état d'un mort et de cinq blessés, dont certains dans un état critique.

Formé à Majorque, Pablo Mari a rejoint Arsenal en 2020 en provenance de Flamengo. Cet été, les Gunners l'ont cédé au promu Monza sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Il a disputé huit matchs de Serie A cette saison.