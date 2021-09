Salernitana: les grands débuts de Ribéry plombés par une lourde défaite

Franck Ribéry a fait ses débuts ce dimanche sous les couleurs de la Salernitana, promu cette saison en Serie A. Mais le Français n'a pu empêcher son équipe de sombrer chez le Torino (4-0), dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Italie.

Franck Ribéry a fait ce dimanche sa première apparition sous le maillot de la Salernitana mais n'a pas empêché le promu de sombrer sur la pelouse du Torino (4-0) pour concéder une troisième défaite en trois matchs. L'ex-attaquant vedette des Bleus et du Bayern Munich est entré à la 67e minute, avec son traditionnel numéro 7, alors que sa nouvelle équipe venait de prendre un nouveau coup au moral en encaissant son deuxième but de l'après-midi.

Lanterne rouge après trois matchs

On a vu "FR7" diffuser quelques consignes et tenter de faire jouer son équipe un plus haut, mais cela n'a pas changé le sens d'une rencontre facilement remportée par les Grenats avec deux autres buts dans les cinq dernières minutes. La Salernitana, deuxième de Serie B la saison dernière, est lanterne rouge de Serie A après trois journées avec trois défaites et déjà onze buts encaissés (pour deux marqués).

Franck Ribéry, libre depuis la fin de son contrat avec la Fiorentina le 30 juin, s'est engagé en début de semaine avec le club promu, avec l'objectif unique de jouer le maintien. Il a signé pour un an avec une option pour une année supplémentaire.

Depuis la fin de son contrat avec la Fiorentina, l'ex-international français (81 sélections, 16 buts) n'a cessé de s'entraîner, notamment au sein des installations du Bayern Munich. Mais l'attaquant de 38 ans aura probablement besoin de quelques semaines d'entraînement pour retrouver ses meilleures sensations.