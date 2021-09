OL: Boateng raconte son échange avec Ribéry

Dans un entretien accordé au média allemand Sport1, Jérôme Boateng revient en longueur sur son choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais. A tout juste 33 ans, l’international allemand se dit "excité" par le défi de l’OL. Un choix validé par son ancien partenaire au Bayern, Franck Ribéry.

"Plus qu’un soulagement, c’est de l’excitation". A tout juste 33 ans (il les a fêtés vendredi), Jérôme Boateng, sans club depuis la fin de son contrat avec le Bayern Munich, a dit oui à l’Olympique Lyonnais. Le monument du club bavarois (dix ans, 362 matchs, 24 titres), a été séduit par le défi proposé par le club de Jean-Michel Aulas. "Je me suis dit que j’attendrai d’avoir un bon feeling. Je l’ai eu avec Lyon, confie-t-il samedi dans un entretien au média allemand Sport1. J’ai aimé le club, le projet et les ambitions de l’entraîneur Peter Bosz. Il a fait de gros efforts pour moi, nous avons eu une bonne discussion."

"Ribéry m’a dit que Lyon est un grand club en France"

Le champion du monde 2014 dit avoir signé à Lyon pour faire "passer le club à un niveau supérieur". Mais il n’arrive pas en bombant le torse. "Je ne veux pas entrer dans le vestiaire et dire : 'Hey les gars, c’est moi le patron'. Je me vois comme un lien entre le groupe et l’entraîneur. J’aimerais aussi aider les jeunes pour qu’on suive ensemble le même chemin." Un peu le rôle de Franck Ribéry lorsqu’il jouait à la Fiorentina. Le Français, ex-partenaire de Boateng au Bayern, n’a d’ailleurs pas manqué de l’inciter à rejoindre l’OL. "Il m’a envoyé un message et m’a dit que Lyon est un grand club en France. Il est content pour moi."

A Lyon, Boateng retrouvera aussi un autre ex-coéquipier, le Suisse Xherdan Shaqiri. Les deux hommes n’ont parlé ensemble qu’après la signature du défenseur central. "Mon agent, Tolga Dirican, et son équipe ont fait un très bon travail. Je n’ai pas vu "Shaq" depuis longtemps. J’ai hâte de le voir. Il est génial, fou, c’est une personne extra."

Ribéry et Boateng avec le Bayern © AFP

"Je ferai tout pour débuter le plus rapidement possible"

Quand le défenseur central allemand débutera-t-il avec l'OL ? En manque de rythme après de longs mois sans jouer, l’intéressé ne le sait pas lui-même. "J’ai fait beaucoup de travail individuel cet été. Maintenant, c’est très important pour moi d’être sur le terrain pour m’entraîner avec mes coéquipiers. Est-ce que je pourrai débuter après la trêve internationale ou dans deux semaines ? On verra. Le plus important est que je sois à 100% pour avoir de bonnes sensations sur le terrain. Je ferai tout pour débuter le plus rapidement possible." Et être surtout performant pour, pourquoi pas, retrouver aussi la sélection, désormais dirigée par son ex-coach au Bayern Hansi Flick. "Tout est une question de performance, soutient le joueur aux 76 sélections avec l'Allemagne. Je veux d’abord faire une bonne saison et si les choses se passent bien, j’aurai peut-être ma chance. C’est au sélectionneur de décider", conclut-il.