Juve-Lazio: la très belle passe de Rabiot pour le but de Kean, juste avant la Coupe du monde

Titulaire avec la Juventus à quelques jours du Mondial, Adrien Rabiot en a profité pour délivrer une nouvelle passe décisive à l'intention de Moïse Kean, cette fois-ci contre la Lazio. Deux petits bijoux successifs, bien aidés par une sortie hasardeuse du gardien romain.

On prend les mêmes et on recommence. Déjà passeur décisif pour Moïse Kean contre le Hellas Vérone jeudi (1-0), Adrien Rabiot a récidivé ce dimanche lors du match contre la Lazio. Un but qui permet au Français et aux siens de mener au score à la pause (1-0, score final 3-0).

Bien aidés par le portier de la Lazio

L'ancien Parisien à adresser une très belle passe lobée pour l'appel en profondeur de Moïse Kean, qui lui-même s'est empressé de lober Ivan Provedel, le gardien de la Lazio sorti bien trop tôt sur l'attaquant italien. Une conclusion à la hauteur de l'action initiée par le Français.

Adrien Rabiot est en pleine bourre avec la Juventus et enchaîne un troisième match en étant décisif avec les Bianconeri, lui qui avait marqué lors de la victoire 2-0 face à l'Inter. Un état de forme plutôt de bonne augure pour Didier Deschamps, qui ne compte que très peu de milieux de terrain expérimentés au sein de son groupe de 25 joueurs pour la Coupe du monde.

"Je le considère comme un grand joueur, il est à l'âge de la maturité"

Son entraîneur Max Allegri avait scandé quelques louanges à son égard, lui qui est peu habitué à ce genre de mots doux. "Je lui ai dit qu'il était estimé à la Juventus, avait-il répondu le 7 novembre dernier après le but contre l'Inter. Je le considère comme un grand joueur, il est à l'âge de la maturité."

Héros de cette première période, Adrien Rabiot a été invité à s'exprimer en zone mixte et en a même perdu ses mots, en mélangeant français et italien: "Dobbiamo continuare comme ça."