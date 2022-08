Serie A: à six jours du PSG, Vlahovic et Milik brillent avec la Juve, qui perd Szczesny sur blessure

La Juventus Turin s’est imposée 2-0 contre La Spezia ce mercredi lors de la quatrième journée de Serie A, grâce à un nouveau coup franc magistral de Vlahovic et un but de Milik. Mais, à six jours de son déplacement sur la pelouse du PSG en Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1), la Vieille Dame s’inquiète pour Wojciech Szczesny, sorti sur blessure.

Soirée contrastée pour la Juventus Turin. Ce mercredi, la Vieille Dame s’est imposée 2-0 sur sa pelouse contre La Spezia pour le compte de la 4e journée de Serie A. A six jours de se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1), les Turinois ont retrouvé le goût de la victoire après deux matchs nuls et remontent à la quatrième place du championnat, à deux points du leader, l’AS Roma.

Malgré ce bon résultat, les Bianconeri ressortent de cette 4e journée de Serie A avec une vive inquiétude pour leur gardien, Wojciech Szczęsny. A la 40e minute, le portier polonais s’est blessé à la cheville après une sortie manquée sur corner. Il a immédiatement été remplacé par Mattia Perin et est sorti du terrain sur civière, ce qui n’augure rien de bon à quelques jours du premier rendez-vous européen de la saison.

Vlahovic et Milik buteurs

Avant cette blessure, Vlahovic avait une nouvelle fois enchanté les supporters turinois en s’offrant un but sur coup franc direct à la 8e minute, un copié-collé de sa réalisation contre la Roma il y a quatre jours. Après quatre journées, l’ancien de la Fiorentina en est déjà à quatre buts sous ses nouvelles couleurs.

Arek Milik, fraîchement arrivé de l’OM, a quant à lui débloqué son compteur avec la Juve pour sa deuxième apparition avec le club turinois. Entré en jeu à la 85e minute, le Polonais a trouvé la faille dans le temps additionnel pour parachever le succès des siens.