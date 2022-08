Juventus: en pleine affaire, Allegri donne des nouvelles de Pogba

Actuellement en phase de rééducation après sa blessure au genou, Paul Pogba devrait reprendre la course la semaine prochaine, selon son entraîneur à la Juve Massimiliano Allegri.

Paul Pogba vit un début de saison mouvementé. Pris dans une tempête médiatique depuis qu’une affaire qui déchire sa famille a éclaté, le joueur est actuellement en phase de récupération après une blessure sérieuse au genou droit fin juillet.

"Pogba est actuellement indisponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite on verra comment il évoluera. En espérant qu’il revienne le plus vite possible, parce que dans tous les cas, c’est un joueur très important pour nous", a expliqué son entraîneur Massimiliano Allegri mardi soir, en conférence de presse.

Très incertain pour le rassemblement des Bleus

La Juventus n’a pas souhaité commenter l’enquête en cours qui touche son joueur, mais on peut, sans trop s’avancer, aisément imaginer qu’il n’est pas dans son meilleur état psychologique. Dans ce contexte, Paul Pogba ne devrait pas participer au prochain rassemblement des Bleus, qui démarre le 19 septembre. Or, ces rencontres contre l’Autriche (22 septembre) et le Danemark (25 septembre) feront office de préparation à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Une compétition que le champion du monde 2018 rêve de disputer. Raison pour laquelle il avait accepté de se soumettre à une thérapie conservatrice pendant cinq semaines, plutôt qu’une opération un temps envisagée qui l’aurait privé du Mondial. Malgré tous ses efforts, le manque de rythme risque de se faire sentir avec aucun match officiel disputé depuis le mois d’avril et une blessure au ménisque délicate à soigner. Sans compter les développements de l’affaire en cours, qui pourrait ne pas arranger ses affaires.