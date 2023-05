Serie A: "C'est une blague", Mourinho déplore le timing de la sanction de la Juventus

Après le nul de l'AS Rome (2-2) face à la Salernitana, José Mourinho s'est étonné du timing de la décision de la Cour d'appel de la Fédération italienne, qui a confirmé lundi un retrait de 10 points au classement de la Juventus. Pour le Portugais, la course à l'Europe a été faussée en raison de cette affaire.

Une pénalité qui change la donne au classement. Lundi, la cour d'appel de la Fédération italienne de football a prononcé une sanction de 10 points à l'encontre de la Juventus Turin dans l'affaire des fraudes comptables. Pour José Mourinho, le timing de cette annonce a de quoi poser quelques questions.

"Pour moi, c'est une blague, sachant qu'il reste deux matchs avant la fin de la saison, c'est étrange pour tout le monde, même pour la Juventus, a réagi le 'Special One' lundi soir, au micro de DAZN, après un match nul face à la Salernitana (2-2). Si on m'avait dit cela avant les matches contre Monza (1-1) et Bologne (0-0), nous aurions eu une approche différente du championnat."

"Nous avons dû tout miser sur l'Europa League"

Au classement, l'AS Rome se retrouve à la sixième place, avec quatre unités de retard sur l'AC Milan, quatrième du championnat soit la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. En parallèle, le club romain s'est hissé en finale de Ligue Europa. En cas de victoire dans cette compétition, l'AS Rome obtiendra un billet pour la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition européenne.

"Nous avons dû tout miser sur l'Europa League. Je suis désolé pour Allegri et ses joueurs parce qu'ils ont obtenu ces points sur le terrain, mais la vérité est que la régularité du championnat est compromise, a poursuivi Mourinho. Je ne veux plus en parler, je suis désolé pour eux parce que ce sont des professionnels."

Vainqueur de l'Europa Conference League la saison dernière, José Mourinho aura la possibilité d'offrir un nouveau sacre européen à l'AS Rome le 31 mai prochain, dans une finale face au FC Séville. La Ligue 1 et plus particulièrement l'OM, actuel troisième du championnat, suivra la rencontre de près. Les chances sont désormais minces mais si l'AS Rome termine dans le top 4 de la Serie A et remporte la Ligue Europa, le troisième de Ligue 1 sera envoyé directement en Ligue des champions.