Leverkusen-Roma: "Il est naze", Cassano se paye encore Mourinho pour son style de jeu

Finaliste de la Ligue Europa, l’AS Rome est parvenu avec certaines difficultés à passer l’obstacle Bayer Leverkusen. Si les Italiens sont à un match de soulever une nouvelle Coupe d’Europe, le style de jeu des Romains ne plait pas à tout le monde. Dans son émission Instagram "Antonio Speaks", Cassano ne s’est pas vraiment montré élogieux envers José Mourinho.

Gagner sans séduire, un concept qui arrive de plus en plus dans les équipes entrainées par José Mourinho. Si le Special One n’est plus vraiment réputé pour donner un jeu flamboyant à ses équipes, il parvient tout de même à leur faire gagner des trophées. La preuve avec l’AS Rome, vainqueur de la Ligue Europa Conference la saison dernière.

Un an plus tard, le Portugais est proche du coup double en ayant atteint la finale de la Ligue Europa, où il affrontera le FC Séville le 31 mai. Dominé par le Bayer Leverkusen lors du tour précédent, l’AS Rome a tenu bon a assuré sa qualification. Un fait qui agace - encore - l’ancien Romain Antonio Cassano: "Il n'est pas possible que, du début à la fin, il y ait des bagarres et des querelles. Ils sont tombés par terre et n'ont pas joué la moitié d'une action en 98 minutes", a-t-il expliqué dans son émission Instagram.

"Bravo à Rome, mais ils ont fait de la merde"

Souvent en conflit avec Mourinho, Cassano n’a pas hésité à viser une nouvelle fois le Portugais, en soulignant que le coach a eu la chance de tomber sur des "équipes plus faibles" (RB Salzbourg, Real Sociedad et Feyenoord).

Malgré les succès, il est difficile pour l’ancien attaquant d’analyser correctement les matchs de son ancien club: "Je dois parler de football et analyser le match. C'est plutôt embarrassant. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre du tout (...) "Qu’est-ce qu’il (Mourinho) va dire ? Je suis arrivé en finale, j’ai gagné, je m’en fous. Bravo à Rome, mais ils ont fait de la merde".

S’il est loin d’apprécier le style de jeu prôné par Mourinho, Cassano reconnait volontiers que l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avec l’Inter Milan sait faire gagner ses équipes, même si celles-ci se font dominer: "Comme l'a dit Napoléon, il vaut mieux un commandant chanceux qu'un commandant fort. Il a beaucoup de chance, il est impressionnant. Il est naze, mais on dira que l'année dernière, il a gagné la Conférence et que maintenant, il est en finale. Nous allons continuer à chercher des résultats."