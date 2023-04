Serie A: comment Naples peut être sacré champion d'Italie dès ce week-end

Largement en tête de la Serie A, le Napoli pourrait être sacré champion dès ce week-end. Pour pouvoir espérer fêter ce titre attendu depuis 1990, les hommes de Spalletti, qui reçoivent la Salernitana au stade Diego-Maradona ce dimanche, vont devoir compter sur une contre-performance de la Lazio.

Premier champion du Top 5? Le Napoli pourrait en effet être sacré dès ce week-end en Serie A, grâce à une avance colossale de 17 points sur son dauphin, la Lazio. Les hommes de Spalletti, tombeurs de la Juventus sur une victoire 1-0 le week-end dernier, affronteront la Salernitana ce dimanche à 15h dans un derby et pourraient être proclamés champions dès l'issue de la rencontre.

Un faux pas de la Lazio pour offrir un 3e Scudetto

En effet, Naples doit espérer un faux pas de la Lazio pour s'assurer du titre. Une défaite ou un match nul des Romains face à l'Inter dans une rencontre programmée à 12h30 permettrait aux Napolitains d'avoir leur destin entre leurs mains. Il leur faudre ensuite s'imposer contre le 14e de Serie A.

Au cas où cela se produirait, le Napoli serait champion de Serie A à six matchs de la fin de saison. Et deviendrait aussi le premier champion du top 5 européen. La victoire face à la Juve la semaine dernière avait donné lieu à des scènes de liesse à travers toute la ville, Naples n'ayant plus remporté de Scudetto depuis 1990. De nombreuses motos avaient suivi le bus du Napoli lors de son retour de Turin, à 3h du matin.

Un titre déjà fêté

Les joueurs sont même sortis du bus afin de fêter cette victoire avec la foule de supporters présents. Plusieurs d'entre eux, comme Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, se sont filmés avec des chapeaux et écharpes à l'effigie du club. Dans les rues ce samedi sont déjà vendus des écharpes et drapeaux célébrant le Scudetto.

Naples sera sacré champion d'Italie dimanche si :

- La Lazio ne s'impose pas sur le terrain de l'Inter (12h30), et que le Napoli bat ensuite la Salernitana (15h).