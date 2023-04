Juventus-Naples: la folle nuit des Napolitains, attendus par 10.000 supporters à l'aéroport

Quelques heures après la victoire de Naples sur le fil face à la Juventus (1-0), les supporters des Azzurri ont accueilli leurs joueurs en nombre à l’aéroport pour faire la fête avec eux. Ils étaient près de 10.000 à 2h40 du matin, selon la presse italienne.

La passion n’a pas de limites à Naples. Vainqueurs de la Juventus à Turin dans le temps additionnel (1-0), les Azzurri se sont relevés de leur élimination en quart de finale de Ligue des champions. Surtout, ce succès met définitivement fin au suspense pour le titre, qui leur reviendra donc pour la première fois depuis 1990. Une réjouissance célébrée comme il se doit par toute la ville.

Osimhen et Kvaratskhelia sur le toit du bus, Di Lorenzo se mue en capo

Comme en témoignent les vidéos postées par les joueurs sur leurs réseaux sociaux, de nombreux supporters ont attendus le retour de leurs héros dans la nuit de dimanche à lundi à l’aéroport de la ville. Certains, à l’image d’Osimhen, en direct sur Instagram, et Kvaratskhelia, s’affichent même sur le toit du bus, au-dessus d’une horde de supporters. Di Lorenzo fait également le show, lançant un chant via un mégaphone.

Ils étaient donc des milliers, fumigènes en main ou au guidon de leur scooter, pour crier leur joie ou escorter le bus des joueurs fendant la foule en klaxonnant. Selon la Gazzetta dello Sport, le véhicule de l’équipe a quitté l’aéroport de Naples à 2h40 du matin devant… 10.000 tifosi qui auraient veillé tard pour les accueillir.

Le titre pourrait être officialisé dès dimanche

À sept journées de la fin du championnat, Naples compte 17 longueurs d’avance sur la Lazio. Le titre tant attendu pour être officialisé dès le week-end prochain en cas de victoire à domicile face à la Salernitana et de faux-pas de son dauphin romain le lendemain sur la pelouse de l’Inter Milan. Sinon, il faudra attendre le 2 mai et un déplacement à Udine. Quoi qu’il en soit, les célébrations promettent d’être bouillantes pour saluer comme il se doit un troisième Scudetto, le premier depuis 33 ans, qui portait alors le sceau d’un certain Diego Maradona.