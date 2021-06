Serie A: Gattuso quitte déjà la Fiorentina, 23 jours après son arrivée

En raison de désaccords sur le mercato, la Fiorentina et Gennaro Gattuso ont décidé de mettre un terme à leur collaboration entamée seulement le 25 mai dernier. Le nom de Rudi Garcia est évoqué pour le remplacer.

C’est un passage éclair qui rappelle celui de Marcelo Bielsa à la Lazio Rome en juillet 2016. A l’époque, l’Argentin avait jeté l’éponge seulement deux jours après l’annonce de son arrivée. Gennaro Gattuso sera resté un peu plus longtemps sur le banc de la Fiorentina. Juste assez pour se rendre compte qu’il n’était pas du tout en accord avec ses nouveaux dirigeants.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Viola annonce la fin de sa collaboration avec l'ancien roc de l'AC Milan. "L'ACF Fiorentina et Monsieur Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords précédents et donc de ne pas entamer la prochaine saison ensemble", indique le club, qui ajoute s’être "immédiatement mis au travail" pour se trouver un nouveau staff.

>> Les infos mercato en direct

Rudi Garcia évoqué pour prendre la suite

Après avoir terminé la saison à la cinquième place de la Serie A avec Naples, Gattuso s'était engagé avec la Viola le 25 mai, succédant ainsi à Giuseppe Iachini, qui avait été rappelé en mars 2020 pour assurer le maintien après la démission surprise de Cesare Prandelli. "Je suis convaincu que Gattuso, un entraîneur jeune (43 ans) mais avec déjà une grande expérience, nous aidera dans notre croissance, s'était alors félicité le président du club Rocco Commisso. Son histoire professionnelle et personnelle représente pour le club une garantie importante de détermination, compétence et envie de gagner." La Viola reste sur une 13e place pour le moins décevante en championnat, malgré la présence dans ses rangs de Franck Ribéry et les 21 buts inscrits par sa pépite serbe Dusan Vlahovic.

Le club comptait sur Gattuso pour redresser la pente, mais ses dirigeants se seraient très vite brouillés avec lui au sujet du mercato. Selon la presse italienne, ils n'auraient pas vraiment été emballés par les noms proposés par Jorge Mendes, l'agent de Gattuso, qui aurait aimé avoir dans son effectif le milieu Sergio Oliveira (29 ans, Porto) et l'ailier Gonçalo Guedes (24 ans, Valence). Des pistes jugées trop onéreuses par le board de la Fio, qui vise des joueurs plus abordables financièrement. D'après Sky Italia, Rudi Garcia est une piste crédible pour remplacer Gattuso. Passé par l'AS Rome entre 2013 et 2016, il est libre depuis son départ de Lyon. Le nom de l'expérimenté Claudio Ranieri, qui vient de quitter la Sampdoria, est également évoqué.