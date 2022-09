Serie A: Giroud et un doublé de Leao portent l'AC Milan dans un derby de toute beauté

L'AC Milan a remporté ce samedi son derby face à l'Inter (3-2), dans le choc de la cinquième journée de Serie A. Olivier Giroud a encore marqué face au rival milanais, Rafael Leao s'est offert un très beau doublé dans un match absolument splendide.

Son nom circulait déjà chez certains gros d'Europe cet été et ce n'est pas avec cette performance que l'intérêt va se refroidir: Rafael Leao a signé un doublé et une passe décisive ce samedi lors du derby de Milan, choc de la cinquième journée de Serie A. Un match remporté 3-2 par l'AC Milan après une rencontre totalement folle, que la programmation aussi tôt dans la saison n'aura pas ternie.

Giroud buteur et passeur

Ce succès de prestige permet aux Rossoneri de prendre la tête du classement. Et Olivier Giroud n'y est pas pour rien. L'attaquant français, qui espère toujours être rappelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar en novembre prochain, a marqué le deuxième but de son équipe, permettant alors à l'AC Milan de passer devant.

Car c'est bien l'Inter qui avait ouvert le score par Brozovic à la 21e minute, avant que Leao ne réplique sept minutes plus tard. Mais l'ancien joueur d'Arsenal et Montpellier a encore pesé, pour égaliser (54e) puis ensuite pour lancer Leao dans son splendide slalom en solitaire sur son deuxième but, le troisième pour son équipe (60e). Le début d'une dernière demi-heure de folie, avec un but de Dzeko qui a enflammé la partie... et jusque dans le temps additionnel.