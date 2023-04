Serie A: l’AC Milan crée la surprise en collant une claque au leader Naples

C’est un choc à sens unique qui a eu lieu entre Naples (1er) et l’AC Milan (3e). Pourtant à domicile, les Napolitains ont été impuissants face à des Milanais cliniques (0-4). Ce succès permet aux visiteurs de remonter à la 3e place, tandis que le vaincu conserve tout de même une confortable avance au classement.

Amputé de son meilleur buteur Victor Osimhen, c’est tout de même un Naples fort sur le papier qui recevait un AC Milan peu en forme dans son stadio Diego Maradona. Malgré les présences des cadres Kvaratskhelia, Min-Jae et Lobotka, les Napolitains n’ont pas fait le poids face à des Milanais plus que cliniques.

Le show Leao

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AC Milan, Rafael Leao tarde à prolonger son contrat. À tel point que le Portugais avait même débuté sur le banc de touche lors du choc contre l’Inter le 5 février. Aujourd’hui titulaire, l’ancien lillois a de nouveau confirmé pourquoi le club souhaite à ce point le prolonger.

Dès la 17e minute, le Portugais a annoncé la tendance du match. Lancé en profondeur par Diaz, Leao trompe Meret via un petit piqué. Mais le show aura vraiment lieu en seconde période pour l’attaquant. À la 58e minute, ce dernier va littéralement se jouer de la défense de Naples, et placer un missile dans la lucarne de Meret. Un bijou permettant aux visiteurs de mener 0-3. Diaz (25e) et Saelemaekers (67e) participeront eux aussi à la fête.

Naples encore largement devant

Malgré cette large défaite, la première position de Naples est loin d’être menacée. Avec 16 points d’avance sur son dauphin la Lazio de Rome, la route vers le titre semble quand même tracée. Ce revers met néanmoins un terme à la série de trois succès consécutifs toutes compétitions confondues, et témoigne encore de la grande importance d’Osimhen dans ce collectif.

Milan de son côté n’avait plus gagné depuis le 26 février. Sur les trois derniers matchs, les Milanais avaient perdu deux fois (face à l’Udinese et la Fiorentina), et un match nul. Cette victoire leur permet de remonter à la 3e place. Les victorieux du jour ont ainsi un point d’avance sur le 5e qu’est l’AS Rome. Preuve que la lutte pour une qualification en Ligue des champions est très serrée.