Serie A: l'auteur des insultes racistes contre Maignan a été identifié

Le gardien français de l'AC Milan, Mike Maignan, avait été ciblé par des insultes racistes dimanche avant le match sur le terrain de la Juventus. L'auteur présumé des injures, un supporter turinois, a été identifié.

Il en faudra davantage pour éradiquer le fléau du racisme dans les stades italiens, mais c'est un début. Alors que le gardien français de l'AC Milan, Mike Maignan (26 ans), a été ciblé par des insultes racistes dimanche avant le match sur le terrain de la Juventus, la presse italienne rapporte ce jeudi que la DIGOS (Division d'investigation générale et opérations spéciales) a identifié l'auteur présumé des injures - qui aurait donc agi seul.

Le supporter turinois, repéré grâce aux caméras de surveillance de l'Allianz Stadium, est un ouvrier de Rovigo (Vénétie), membre d'un groupe de fans de la Juve basé vers Vérone. Le groupe en question a d'ailleurs aussitôt annoncé son exclusion, en attendant des sanctions supplémentaires, qui commenceront probablement par une interdiction de stade.

Maignan a demandé de "l'unité" dans cette bataille

Dans une vidéo relayée lundi sur les réseaux sociaux, on pouvait entendre un homme, durant l'échauffement de Maignan à Turin, lancer de multiples "neg**" et autres termes racistes au portier tricolore.

L'ancien Lillois a réagi mardi par un communiqué demandant une véritable prise de conscience, et un travail de fond. "Dimanche soir, à l’Allianz Stadium, des supporters de la Juventus m’ont ciblé avec des insultes et des cris racistes, a écrit le gardien des Bleus. Qu’est-ce que vous voulez que je dise? Que le racisme c’est mal et que ces supporters sont bêtes? Il ne s’agit pas de ça. Je ne suis ni le premier, ni le dernier joueur à qui cela arrivera. Tant qu’on traitera ces évènements comme des 'incidents isolés' et que l’on n’aura pas une action globale, l’histoire est amenée à se répéter, encore et encore et encore."

Et de poursuivre: "Nous avons besoin d’être plus nombreux et d’être tous unis dans cette bataille pour la société qui dépasse le cadre du football. Dans les instances, les personnes qui décident savent-elles ce que ça fait d’entendre des insultes et des cris nous reléguer au rang d’animal? Savent-elles ce que ça fait pour nos familles, pour nos proches qui voient ça et qui ne comprennent pas que cela puisse encore se passer en 2021 ? […] Je ne suis pas une 'victime' du racisme. Je suis Mike, debout, noir et fier. Tant qu’on pourra donner de la voix pour changer les choses, on le fera."