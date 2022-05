Serie A: l'Inter prive Milan du titre avant la dernière journée et fait durer le suspense

L’Inter Milan s’est imposé contre Cagliari dimanche soir (3-1) et empêche ainsi le Milan AC d’être titré avant la dernière journée de Serie A. Tout se jouera dimanche prochain.

On ne saura pas ce dimanche qui sera sacré champion d’Italie cette saison. En s’imposant à Cagliari (3-1), l’Inter Milan a fait durer le suspense et revient à deux points du Milan AC, toujours leader de Serie A. Tout se jouera donc sur la dernière journée dimanche prochain.

Avant d’affronter Cagliari, à la lutte pour le maintien, l’Inter était sous pression. Un match nul ou une défaite aurait donné le titre au Milan AC. Mais l’Inter est bien rentré dans sa rencontre. Skriniar a cru ouvrir le score sur une reprise d’un coup franc de Calhanoglu. Mais son but a finalement été refusé par la VAR pour une faute de main (13e).

Doublé de Lautaro Martinez

Dix minutes plus tard, Matteo Darmian a finalement marqué, après un long centre au second poteau de Perisic. Le défenseur italien a repris la frappe de la tête et a ainsi concrétisé la nette domination de l’Inter. Lautaro Martinez doublera la mise au retour des vestiaires (51e). Mais Cagliari a réduit le score dans la foulée grâce à Lykogiannis pour relancer les espoirs des Sardes … douchés en fin de match par Lautaro Martinez (3-1, 86e). Avec un ballon piqué, l’Argentin s’est offert un doublé.

L’Inter revient donc à deux points du Milan AC, vainqueur un peu plus tôt dans la journée contre l’Atalanta. Le titre se jouera dans une semaine. En position favorable, les Rossoneri se déplacent à Sassuolo pendant que l’Inter recevra la Sampdoria. Suspense aussi pour Cagliari, qui devra assurer son maintien dimanche prochain face à Venise, dont la descente est actée.