Serie A: la justice sportive absout la Juve et Naples dans le cadre des fraudes supposées sur des transferts

La Juventus et Naples ont obtenu gain de cause auprès de la justice sportive italienne, alors qu'ils étaient poursuivis pour de possibles fraudes comptables sur des transferts.

La justice sportive italienne a acquitté vendredi l'ensemble des onze clubs, dont la Juventus Turin et Naples, et la soixantaine de dirigeants poursuivis pour de possibles fraudes comptables lors de transferts de joueurs.

Le Tribunal de la Fédération italienne de football (FIGC), s'il n'a pas encore publié ses motivations, semble ainsi donner entièrement raison aux clubs qui contestaient les accusations du procureur fédéral d'avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et ainsi enregistré dans leurs comptes des plus-values non justifiées.

A l'ouverture de la procédure, mardi, le procureur avait notamment requis un an de suspension contre le patron de la Juventus Andrea Agnelli et onze mois à l'encontre du président de Naples Aurelio De Laurentiis.

La valorisation des joueurs contestée

Outre la Juventus et Naples, les trois autres clubs de l'élite renvoyés étaient la Sampdoria Gênes, le Genoa et Empoli. Etaient aussi concernés deux clubs de Serie B (Parme et Pise), deux de Lega Pro (3e division, Pescara et Pro Vercelli) et deux n'existant plus, Novara et le Chievo Vérone.

Les clubs concernés risquaient principalement une amende. Mais la soixantaine de dirigeants et représentants déférés à titre personnel risquaient des sanctions pouvant aller jusqu'à une suspension.

L'ensemble des clubs contestaient les critères retenus par le procureur fédéral pour chiffrer la valeur des joueurs et remettre en question les prix effectivement payés lors des transferts.