Serie A: la Juventus tombe face au promu Monza, qui décroche une victoire historique

Sur son terrain, Monza a obtenu ce dimanche la première victoire de son histoire en Serie A face à la Juventus (1-0). La pression s'intensifie sur Massimiliano Allegri, incapable de trouver des solutions avec son équipe.

Cela ressemble à une crise. En déplacement sur le terrain de Monza ce dimanche, le club de Silvio Berlusconi, lors de la septième journée de Serie A, la Juventus a concédé la défaite (1-0), sa première de la saison en championnat. L'équipe de Massimiliano Allegri enchaîne aussi une cinquième rencontre toutes compétitions confondues sans victoire.

Allegri en danger?

Renversée sur son terrain par le Benfica Lisbonne (2-1) mercredi en Ligue des champions, la Juventus avait l'occasion de se relancer face à un promu, qui dispute sa première saison dans l'élite dans son histoire. Dès la première période, le club lombard a plutôt dominé les débats. Pour ne rien arranger, la Vieille Dame a été réduite à 10 à la 41e minute, avec l'expulsion d'Angel Di Maria. L'Argentin a été l'auteur d'un vilain geste, un coup de coude dans le torse d'Armando Izzo.

Trouvé sur un centre de Patrick Ciurria au premier poteau, Christian Gytkjær a fini par punir la Juventus (74e). Forcément, des questions vont se poser désormais autour d'Allegri, alors que les dirigeants auront deux semaines pour réfléchir en raison de la trêve internationale. Lanterne rouge avant la rencontre avec un seul point, Monza réalise de son côté un petit exploit, contre une formation qui stagne à dix unités.

Voilà déjà plusieurs jours, pour ne pas dire semaines, que Massimiliano Allegri est sous le feu des critiques pour son jeu plutôt minimaliste, sanctionné par un manque de résultats. Revenu à l'été 2021 après un premier passage entre 2014 et 2019, le technicien italien dispose d'un contrat jusqu'en 2025. Son crédit semble néanmoins de plus en plus limité. Reste à savoir s'il sera encore sur le banc le 2 octobre prochain, pour la réception de Bologne.