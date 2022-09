TOUT COMPRENDRE – Profil des personnes incarcérées, avancée de l’enquête… où en est l’affaire Pogba

Cette nuit, Mathias Pogba a passé ses premières heures en prison. Samedi soir, le frère de Paul Pogba et quatre amis d’enfance des deux hommes ont été mis en examen. Le grand frère du joueur de la Juventus Turin a été mis en examen des chefs « d'extorsion en bande organisée » et de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime ».

Les quatre autres personnes présentées samedi en fin de journée au juge ont été mises en examen des chefs "d’extorsion avec arme en bande organisée", "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, suivi d'une libération volontaire avant le septième jour" et de "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime".

Mathias Pogba ainsi que trois autres mis en examen, ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Le cinquième mis en examen a demandé au juge des libertés et de la détention un délai pour préparer sa défense et a été incarcéré provisoirement dans l'attente de sa nouvelle comparution devant le juge des libertés et de la détention, lundi. "Le placement en détention peut aussi permettre à la justice de conserver ces hommes en France surtout quand on sait qu’un des individus serait parti à l’étranger", confie un proche du dossier.

Certains individus connus des services

Le premier homme mis en cause se prénomme Roushdane K.. Il portait une attelle lors de sa garde à vue, assurant avoir été blessé par balle à un bras dans le cadre de cette affaire Pogba. Cet homme de 36 ans est très connu des services de police. En 2017, il a écopé d'une peine de cinq ans de prison. Il est impliqué, selon les informations de RMC Sport, dans la fourniture d'un taser ayant servi à une prise d'otage exécutée pour le financement d'un possible départ pour faire le jihad en Syrie. Le frère de cet homme, un certain Mohamed K., se trouve aussi dans le collimateur de la justice pour l'affaire Pogba.

Idem pour Mamadou, dit "Mam's" par les proches des deux joueurs. Il connaît très bien Paul et Mathias Pogba : il est originaire de Roissy-en-Brie, où les frères ont grandi. Seulement, Paul Pogba l'a accusé de lui avoir volé 200.000 euros par carte bancaire lorsqu'ils vivaient ensemble dans une villa proche de Manchester. À la suite de cette découverte, Mamadou a été mis à l'écart par le joueur. Le dernier des quatre individus s'appelle Boubacar. Il est très proche de Paul Pogba. Il est décrit comme "un homme de confiance". Selon Le Parisien, il est soupçonné d'être celui qui a reçu les 100.000 euros dans l'affaire.

Pour les amis d’enfance, la sécurité a un prix

Cette affaire, comme plusieurs autres, agite le football français depuis plusieurs semaines. Le nom de Kylian Mbappé est aussi sorti du chapeau dans cette histoire, un peu pour créer le buzz de la part de Mathias Pogba. Paul Pogba s’est longuement expliqué devant les enquêteurs à Nice le 9 août dernier. Le milieu de terrain a raconté la scène qu’il aurait vécu dans la nuit du 19 au 20 mars. Il est alors présent sur Paris avant d’assister à la soirée Golden Score, organisée par son frère Mathias, et surtout avant de rejoindre les Bleus le lundi suivant à Clairefontaine.

Selon des sources proches du dossier, devant les enquêteurs, Paul Pogba a raconté que cinq amis d’enfance lui ont tendu un piège dans un appartement de la région parisienne. Comme dévoilé par BFM TV et RMC au début de l’affaire, deux hommes cagoulés sont alors sortis d’une pièce, armé d’un M16 et cagoulés. Les agresseurs auraient réclamé 13 millions d’euros à ce moment précis pour avoir assuré la sécurité du champion du Monde pendant les treize dernières années. Mathias n’était pas présent, comme dévoilé par RMC, le frère de la star des Bleus possède un alibi pour cette nuit-là.

"Dans le milieu, assurer la sécurité correspond plutôt à une forme de tranquillité pour le joueur, estime un proche du dossier. C’est-à-dire que pendant toute sa carrière, Pogba n’a jamais été embêté par des amis d’enfance pour fournir de l’argent en abondance". D’autres personnes préfèrent souligner la présence de Mino Raiola dans l’environnement du joueur pour écarter « tous les parasites ».

Les hommes mis en examen sous influence ?

Les enquêteurs ont acquis la certitude que pendant plusieurs mois, ces hommes auraient fait pression sur la star de l’équipe de France. Pour le moment, devant les enquêteurs ces personnes nient leur implication totale dans ces faits rapportés. Sauf que face aux hommes de l’Office Central de Lutte contre le Crime Organisé (OCLCO), ces individus se présentent comme des victimes. Et c’est la question centrale des prochaines semaines d’enquête, ces personnes auraient-elles agi sous l’influence de plusieurs autres commanditaires ?

Le 20 mars premier acte formel, avant le deuxième qui se produira à la mi-avril, avec une visite d’un des amis d’enfance à Manchester. C’est après cette visite où Paul Pogba n’a pas semblé réceptif que le joueur va verser 100.000 euros, comme dévoilé précédemment par RMC. S’en suit plusieurs actes de violences racontés par les individus mis en examen. Autre événement, le 14 juillet, deux jours avant le dépôt de plainte de Paul Pogba en Italie, selon nos informations, à cette date Mathias Pogba est présent avec les maîtres chanteurs devant le centre d’entraînement de la Juventus Turin.

Nos confrères du Parisien rapportent une autre scène à la fin juillet, plusieurs individus dont Mathias Pogba sont braqués par des hommes cagoulés et armés. Cette piste relance la théorie de "commanditaires plus puissants" pour plusieurs proches du dossier contactés par RMC. Enfin, l’épisode du 10 août, en région parisienne, via aussi marquer un nouveau chapitre de cette histoire. Les deux frères K., connus des services de police, ont été agressés par plusieurs hommes. L'un d'eux a été touché et blessé par balle à la main. Devant les enquêteurs, ils restent totalement flous sur ces événements. Sûrement par peur des représailles.

La vidéo de Mathias pose question

C’est sûrement l’un des éléments pour comprendre le fond de ce dossier qui pose le plus question. Mathias Pogba était-il sous influence lors du tournage de ses vidéos ? Et que voulait-il dire avec sa phrase "tu m’as laissé au fond du trou" dans ses tweets publiés il y a quelques semaines ? "C’est un peu l’énigme de ce dossier", confie un proche. L’enquête devra faire la lumière sur cette partie.

Dans cette histoire, plusieurs proches de Paul Pogba dont sa maman et son avocate, Rafaela Pimenta, ont aussi subi des coups de pression lors des derniers mois. Pour le moment, la représentante du joueur, qui a déposé plainte, se refuse à tout commentaire. "Nous allons contester cette décision (de la JLD, ndlr), a indiqué sur BFMTV l’avocat de Mathias Pogba, Me Yassine Bouzrou. La justice constate que l'infraction la plus grave reprochée (la séquestration) ne concerne pas mon client, et malheureusement, on a une décision qui va à l'encontre d'un dossier Il s'agit d'un individu qui n'a jamais fait parler de lui, qui a un casier judiciaire vierge, qui n'est pas un voyou, qui est présumé innocent".