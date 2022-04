Serie A: le "bouc émissaire" Immobile retrouve le chemin des filets avec la Lazio

Ciro Immobile a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis la défaite de l'Italie en barrage du Mondial 2022 avec un triplé lors de la nette victoire de la Lazio Rome sur le terrain du Genoa (4-1), ce dimanche lors de la 32e journée de Serie A.

Ciro Immobile sort la tête de l'eau. L'attaquant italien a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis la défaite de la Nazionale en barrage du Mondial 2022 avec un triplé lors de la nette victoire de la Lazio Rome sur le terrain du Genoa (4-1), ce dimanche lors de la 32e journée de Serie A.

Celui qui est devenu le "bouc émissaire" dans la Botte après le fiasco de la Nazionale contre la Macédoine du Nord (0-1), dixit l'entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri, a retrouvé le sourire en passant trois buts à son coéquipier en sélection Salvatore Sirigu.

La Lazio reprend la 5e place

Après l'ouverture du score signée Adam Marusic (31e), Ciro Immobile a donné de l'ampleur à la victoire romaine d'une reprise croisée sans contrôle (45+1e), une percée plein axe conclue de la tête (63e) puis une frappe en angle fermé (76e).

Avec 24 buts, il reprend la tête du classement des buteurs devant Dusan Vlahovic (22 réalisations), auteur du but de la victoire de la Juventus à Cagliari (2-1) samedi soir.

La Lazio, deuxième attaque de Serie A derrière l'Inter Milan (64 buts contre 65 pour les Nerazzurri), reprend au moins provisoirement la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa, également visée par la Roma (6e), l'Atalanta Bergame (7e) et la Fiorentina (8e). Le Genoa, qui a réduit le score grâce à un but contre son camp du défenseur laziale Gil Patric (68e), reste de son côté englué dans la zone de relégation, 19e et avant-dernier à trois points du premier non relégable Cagliari (17e).

Après la non qualification de l'Italie pour le Mondial, faute d'avoir su convertir leurs nombreuses occasions contre la modeste Macédoine du Nord fin mars, Maurizio Sarri avait regretté que son buteur soit en train de devenir le "bouc émissaire" en Italie, semblant même lui suggérer de mettre fin à sa carrière internationale.