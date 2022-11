Serie A: le geste obscène de Radonjic, qui chambre Mancini à la fin de Roma-Torino

A la façon d'un Kylian Mbappé dans le couloir lors de PSG-Auxerre quelques instants plus tôt, Nemanja Radonjic s'est lui aussi amusé à chambrer Gianluca Mancini en se tenant les parties intimes, juste après un corner obtenu dans les derniers instants du match entre l'AS Roma et le Torino.

Une nouvelle habitude? Alors que Kylian Mbappé a été aperçu se tenant les parties intimes pour chambrer un Auxerrois (l'ancien Parisien Kays Ruiz-Atil) ce dimanche, Nemanja Radonjic a copié sans le savoir le geste du joueur du PSG, alors qu'il affrontait l'AS Roma avec le Torino (1-1).

Une dispute pour un corner de la dernière chance

L'international serbe, entré en jeu à la 81e minute de jeu alors que le Torino menait 1-0, s'est embrouillé avec Gianluca Mancini juste avant la fin de la partie. Les Romains viennent alors de marquer le but de l'égalisation (1-1) grâce à une entrée décisive de Paulo Dybala. Radonjic et Mancini se disputent un ballon qui peut offrir un corner aux Turinois, et le ton monte.

Sur le point d'en venir aux mains, l'arbitre tranche et accorde un dernier corner au Torino, ce qui rend un peu fou Nemanja Radonjic. Le Serbe, tout fier d'offrir une dernière opportunité de remporter le match, se saisit de ses parties intimes comme pour chambrer son adversaire.

Nemanja Radonjic lors du match de Serie A entre le Torino et la Roma, le 13 novembre 2022 © Capture écran BeIN Sport

Nemanja Radonjic avait pris soin de tourner le dos à l'arbitre avant de faire ce geste obscène. Celui-ci n'a donc ni vu ni sanctionné ce comportement déplacé.

Auteur d'un bon début de saison avec le Torino, le club italien a même déjà levé l'option d'achat fixée par l'Olympique de Marseille. L'ancien joueur marseillais figure dans la liste des 26 Serbes qui joueront le Mondial.