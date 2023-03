Juventus: pendant ce temps, Di Maria est l’un des milieux les plus décisifs d'Europe en 2023

De nouveau buteur jeudi lors de la victoire de la Juventus face à Fribourg (1-0) en Ligue Europa, Angel Di Maria (35 ans) est l’un des milieux les plus décisifs en 2023, parmi les cinq grands championnats européens.

Angel Di Maria (35 ans) ne s’arrête plus en 2023. Le milieu de terrain a offert la victoire à la Juventus face au Betis Séville (1-0), jeudi en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Il confirme sa grande forme depuis la fin de la Coupe du monde remportée avec l’Argentine, avec sept buts inscrits et trois passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Sa réalisation de la tête face au club allemand l’a ainsi impliqué sur son dixième but depuis le début de l’année civile.

En feu depuis le Mondial

Cela en fait l’un des trois milieux de terrain les plus décisifs en 2023 parmi les cinq grands championnats européens avec le Néerlandais Branco van den Boomen (5 buts, 5 passes décisives pour Toulouse) et derrière le Portugais Bruno Fernandes, impliqué sur 13 buts (5 buts, 8 passes décisives avec Manchester United).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Di Maria a rejoint la Juve l'été dernier après la fin de son aventure au PSG, où il espérait pourtant prolonger une saison supplémentaire. "Je voulais rester, j'avais un contrat de deux saisons, avait-il confié à TyC Sports. J'en ai joué une et l'autre devait être décidée par les deux parties. J'ai dit au club en janvier que je voulais rester et ils m'ont dit qu'ils devaient voir ce qui allait se passer. L'élimination contre Madrid et tout le tapage qui a été fait ont peut-être joué contre moi. Mon départ était le plus facile à acter parce qu'ils n'avaient pas besoin de me renouveler."

Di Maria a vécu une adaptation compliquée en Italie avec une première partie de saison pas loin de virer au cauchemar. Il a enchainé les pépins physiques et écopé d’une suspension de deux matchs après son expulsion pour avoir asséné un coup de coude à un défenseur de Monza en septembre. Résultat: il avait seulement compilé quatre titularisations avant le Mondial. Depuis, les choses vont beaucoup mieux et "Fideo" est devenu un taulier du dispositif de Massimiliano Allegri au point que la question de son avenir à la Juventus se pose déjà.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

Il n’a signé qu’une saison à Turin où il sera donc en fin de contrat en juin. Pour le moment, le joueur temporise au sujet d’une prolongation. "Je ne sais pas, a-t-il confié à l’issue de la rencontre, jeudi. Nous parlons, je suis heureux ici, maintenant je ressens l'affection des gens bien plus qu’au début."