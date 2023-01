Serie A: le surprenant maillot "Saint-Valentin" de Naples

Le SSC Napoli a dévoilé un maillot dédié à la Saint-Valentin, avec un immense dessin de baiser pour symboliser le "premier amour".

Amusant ? Kitsch ? Ridicule ? Une chose est sûre, l'équipementier et le club s'offrent un joli coup de pub. Le SSC Napoli et Armani ont dévoilé ce mardi un maillot en édition limitée pour le moins original sur le thème de la Saint-Valentin. Le haut est blanc et rouge, avec surtout un énorme dessin de bisou au rouge à lèvres.

Baptisée "Premier amour", cette tenue sera portée ce mardi soir (21h) par les joueurs napolitains pour le match de Coupe d'Italie contre Cremonese.

Naples habitué des maillots spéciaux

Pour ceux qui voudraient se l'offrir ou en faire un cadeau, le maillot est d'ores et déjà en vente. Le prix est fixé à 125 euros sans patch "Serie A" et sans option de personnalisation. Une manière pour le club de toucher un nouveau public (et de générer des revenus supplémentaires), comme il l'avait déjà fait en fin d'année avec un maillot spécial Noël.

Le SSC Napoli occupe la place de leader du classement de Serie A avec neuf points d'avance sur l'AC Milan, champion sortant. Les hommes de Luciano Spalletti sortent d'une victoire éclatante 5-1 contre la Juventus, qui occupe la troisième marche du podium. Victor Osimhen est l'actuel meilleur buteur de l'équipe toutes compétitions confondues avec 13 réalisations, devant le crack géorgien Khvicha Kvaratskhelia (9).