Serie A: Naples continue d'impressionner, avec un Osimhen en feu face à Sassuolo

Vainqueur de Sassuolo ce samedi lors de la 12e journée de Serie A (4-0), Naples poursuit son excellent début de saison et consolide sa place de leader. Étincelant, Victor Osimhen s'est offert un triplé.

Douze matchs, dix victoires, deux nuls. Trente buts marqués, neuf encaissés. Le début de saison de Naples en Serie A peut presque se résumer à la perfection. Ce samedi, en ouverture de la 12e journée du championnat italien, les Napolitains se sont tranquillement imposés au stade Diego-Maradona face à une faible équipe de Sassuolo, qui n'a rien pu faire face au rouleau-compresseur des hommes de Luciano Spalletti. Un succès dû en très grande partie grâce à une nouvelle masterclass du duo Osimhen-Kvaratskhelia.

Laurienté exclu, Osimhen voit triple

L'ancien attaquant du LOSC confirme son très bon retour en forme après sa blessure au muscle fléchisseur en inscrivant son premier triplé en Serie A. Le festival du Nigérian a débuté dès la 4e minute sur une offrande de Khvicha Kvaratskhelia, avant que le duo ne remette le couvert un quart d'heure plus tard, pour le doublé d'Osimhen. Après deux passes décisives, la pépite géorgienne y est allé de son but avant la pause en profitant de la défense statisque de Sassuolo, qui a terminé le match à dix après l'expulsion d'Armand Laurienté.

Histoire d'achever l'après-midi en beauté, Victor Osimhen a planté son troisième et dernier but d'un subtil ballon piqué. Invaincu cette saison, et sur une incroyable série de treize victoires consécutives, le Napoli compte à présent six points d'avance sur son dauphin, l'AC Milan, qui se déplace dimanche chez le Torino. Les hommes de Luciano Spalletti font le plein de confiance avant de se rendre à Anfield mardi pour y défier Liverpool en Ligue des champions. Une compétition où Naples impressionne également avec cinq victoires en autant de matchs, vingt buts marqués et quatre encaissés.