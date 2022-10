Naples: Sagnol compare la révélation géorgienne Kvaratskhelia à Ribéry

Invité de l'After Foot ce lundi sur RMC, le sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, a présenté la révélation de ce début de saison en Serie A, l'ailier de Naples, Khvicha Kvaratskhelia.

Son nom est difficile à prononcer mais il est pourtant sur toutes les lèvres des suiveurs de la Serie A. Inconnu dans le monde du football il y a encore quelques mois, Khvicha Kvaratskhelia réalise un début de saison canon avec Naples, avec six buts et six passes décisives en 12 matchs toutes compétitions confondues. Des performances exceptionnelles pour un joueur qui n'avait jamais joué en Europe Occidentale. Un talent qui n'est pourtant pas nouveau, notamment pour Willy Sagnol.

Invité de l'After Foot sur RMC ce lundi, le sélectionneur de la Géorgie (depuis février 2021) a immédiatement remarqué le talent de l'ailier de 21 ans. "Quand je suis arrivé en Géorgie, je ne connaissais pas grand-chose, pour être honnête. C'est un joueur qui est encore jeune. Quand je l'ai pris, il avait 20 ans. En sélection, il n'était pas toujours titulaire mais ça se voyait qu'il avait des qualités d'explosivité, il est très vertical avec le ballon et essaie toujours de créer quelque chose vers l'avant. Dans le football moderne, c'est ce genre de joueur qui est demandé", confie l'ancien international français.

Un talent pas encore reconnu partout

Avant d’arriver au Napoli, "Kvara" a fait ses classes en Russie et au Rubin Kazan entre 2019 et 2022. Il dispute 73 matches avant de retourner en Géorgie pour finir la saison 2021-2022, en raison de la guerre en Ukraine. Au Dinamo Batumi, il marque huit buts en 11 rencontres. Naples flaire le bon coup et le recrute pour dix millions d’euros lors du dernier mercato estival.

Un petit pincement au coeur pour Willy Sagnol, qui avait pourtant soufflé son nom en France. "J'ai entendu certaines choses, comme: 'C'est un Géorgien, il ne va pas s'adapter à l'Europe de l'Ouest'. On m'a même demandé si on ne pouvait pas lui trouver un surnom un peu latin. Tu ne peux pas reprocher aux clubs de ne pas connaître tous les joueurs du monde. Si tu voudrais faire du bon travail, il faut 30 à 40 scouts partout dans le monde et en France, ce n'est pas notre culture. Forcément, ils passent à côté de beaucoup d'opportunités, dont beaucoup sont abordables", regrette l'ancien joueur du Bayern Munich.

Au-delà de ses performances en championnat, Khvicha Kvaratskhelia en a aussi mis plein les yeux en Ligue des champions, avec une passe décisive contre Liverpool (4-1) et un but et une passe contre l'Ajax (6-1). De quoi aider à mettre le Napoli en bonne posture pour une qualification pour les huitièmes de finale de C1 avant de retrouver les Néerlandais mercredi (18h45). Gary Lineker, ancien footballeur anglais et désormais consultant télé, a d'ailleurs le sens de la formule pour parler du Géorgien: "Il est aussi dur de défendre face à lui que de prononcer son nom."

Un air de Ribéry

Celui qui a pour idole Guti et Cristiano Ronaldo possède également quelques points commun avec Franck Ribéry, selon Willy Sagnol. "Il y a quelques différences mais rappelez-vous Franck, quand il avait 21 ans, à chaque fois qu'il prenait le ballon, il allait vers l'avant, il provoquait, il centrait, il tirait. Kvaratskhelia, c'est un peu la même chose. Après trois ou quatre mois en Italie, il fait évoluer son jeu. Il est capable de s'adapter et d'être plus efficace. Quand vous regardez ces statistiques, c'est un joueur qui ne marquait pas beaucoup de buts mais aujourd'hui, que ce soit avec la sélection ou le Napoli, il marque beaucoup". La preuve en chiffre, puisqu'il comptabilise dix buts en 19 sélections.