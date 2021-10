Serie A: première victoire pour Ribéry avec la Salernitana

Pour son quatrième match de Serie A avec la Salernitana, Franck Ribéry a aidé le promu à décrocher sa première victoire de la saison, face au Genoa (1-0), lors de la 7e journée de championnat.

La Salernitana peut être soulagée. Le club entraîné par Fabrizio Castori a décroché sa première victoire de la saison, à domicile, face au Genoa de Salvatore Sirigu (1-0). Franck Ribéry, qui a signé cet été un contrat d'un an, a joué tout le match. La Salernitana sort de sa position de lanterne rouge de Serie A.

Une occasion et un carton pour Ribéry

Avec cinq défaites et un nul au terme des six premières journées de championnat, le promu attendait de prendre son envol. C’est désormais chose faite avec ce succès acquis en seconde période, grâce à une tête déviée de Djuric sur un corner de Kastanos (66e). Pour la première fois de la saison, Ribéry a disputé l’intégralité de la rencontre, recevant un avertissement dans les dernières minutes de jeu. Il avait eu une occasion de but dans le premier acte, mais dévissé sa tentative dans la surface (34e).

Il s’agissait du quatrième match disputé par l’ancien attaquant du Bayern Munich, qui a encore joué en position de numéro 10. Arrivé début septembre libre de tout contrat après son passage à la Fiorentina les deux dernières saisons, le joueur de 38 ans avait manqué les deux premiers matchs de sa nouvelle équipe puis la dernière face à Sassuolo, victime d'une blessure musculaire. Ses débuts face au Torino avaient été marqués par une lourde défaite devant le Torino (0-4).

La Salernitana passe avant-dernière de Serie A

Pour sa première saison dans l’élite du football italien depuis 1999, la Salernitana se retrouve 19e de Serie A avec 4 unités, soit une longueur d’avance sur Cagliari. Après la trêve, Franck Ribéry et ses coéquipiers feront face à un concurrent direct au maintien et autre promu, la Spezia, pour tenter d’enchaîner, et pourquoi pas sortir de la zone rouge.