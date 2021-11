Serie A: qui est Felix Afena-Gyan, le jeune attaquant de 18 ans de la Roma

Auteur d'un doublé avec l'AS Roma dimanche face au Genoa, Felix Afena-Gyan est l'un des attaquants les plus prometteurs du club italien.

Il a inscrit un doublé sur la pelouse du Genoa et a permis à la Roma de s’imposer 2-0. Pour sa troisième apparition sous le maillot romain, le jeune Ghanéen Felix Afena-Gyan a impressionné et devient une alternative dans un secteur de jeu en grande difficulté ces dernières semaines. Gros travailleur, au point de refuser la sélection pour continuer à progresser sous les ordres de José Mourinho, Felix Afena-Gyan vient de lancer sa jeune carrière.

Au moment de revenir sur la performance de son jeune attaquant, José Mourinho a d’abord eu une pensée pour son homologue Alberto De Rossi, père de Daniele De Rossi, et entraîneur de la Primavera (U19) de la Roma depuis plus de 20 ans. "Je suis désolé pour lui car il a perdu Felix qui va rester avec les professionnels, mais je suis sûr qu’il sera content pour le garçon", avouait le technicien portugais. Il a ensuite révélé avec humour et non sans un grand sourire une promesse faite à son jeune attaquant : "J’avais promis de lui acheter une paire de chaussures qui coûte très cher et il est venu fêter son but avec moi pour me le rappeler. La marque des chaussures ? Je ne peux pas le dire, mais elles sont chères, environ 800 euros." José Mourinho était d’humeur joyeuse ce dimanche soir après la victoire de la Roma sur la pelouse du Genoa, qui disputait là son premier match depuis l’arrivée d’Andriy Shevchenko sur le banc.

Il faut dire que son attaquant de 18 ans lui a enlevé une belle épine du pied en toute fin de match, alors que les deux équipes se destinaient à conclure une rencontre peu rythmée et peu enthousiasmante sur le score de 0-0. Après trois matches sans victoire et avec un seul succès lors des sept dernières rencontres, ces trois points ramenés de Ligurie sont d’une grande importance dans le tableau de marche des Romains. Ils s’en sont remis à deux buts de Felix Afena-Gyan, entré à un quart d’heure de la fin et devenu, en l’espace de 24 heures, la nouvelle coqueluche de la Cité Éternelle, au point de faire ce lundi matin la Une d’Il Romanista, le seul quotidien au monde dédié à un club.

Découvert dans un tournoi au Ghana

Le responsable du scouting de la Roma a repéré Afena-Gyan lors d’un tournoi au Ghana en 2020, alors qu’il évolue au sein de l'EurAfrica Academy FC à Accra. Une académie en plein essor, ayant envoyé des jeunes joueurs à Braga, Belgrade et Sassuolo. Le recruteur romain invite les dirigeants de la formation giallorossa à proposer un essai à l’attaquant. Les quelques jours de test sont positifs et la Roma garde son nom en haut de sa liste pour les semaines à venir. Le problème de l’attaquant ghanéen est qu’il est considéré comme extra-communautaire et les places sont limitées. Mais en janvier 2021, face à l’intérêt grandissant de plusieurs formations européennes pour le jeune joueur, la Roma passe à l’attaque et le recrute contre une indemnité estimée à 350.000 euros. L’idée générale est de le faire commencer par l’équipe U18 avant de passer les paliers habituels. Au bout de quatre matches, il passe déjà dans les rangs de la Primavera, les U19, plus haute catégorie de jeunes en Italie.

Après trois entrées en jeu début mars, il marque contre l’Atalanta et la Juve, et délivre une passe décisive dans le derby contre la Lazio. Son entraîneur, Alberto De Rossi, lui fait une place dans le onze titulaire qu’il ne quittera plus, marquant encore contre Empoli et Cagliari. Il se murmure que Paulo Fonseca suit avec intérêt ce jeune attaquant. Mais le technicien portugais est débarqué à la suite d’une saison décevante et est remplacé par José Mourinho. Le "Special One" et ses adjoints passent très régulièrement une tête sur le terrain annexe où s’entraîne la Primavera de la Roma. Felix Afena-Gyan continue d’impressionner. Il inscrit six buts lors de ses cinq premiers matches de la saison. Une semaine après son doublé à Pescara, José Mourinho lui donne ses premières minutes professionnelles en le faisant entrer à Cagliari. La Roma est menée 1-0 mais finit par s’imposer 2-1 en Sardaigne. Les tifosi de la Roma découvrent un attaquant généreux, enthousiaste, courant partout et parfois de manière désordonnée, mais se livrant à fond : premier joueur à aller presser les défenseurs, à revenir défendre, à prendre la profondeur pour proposer une solution, il court absolument partout.

Quinze jours plus tard, il entre en jeu à la mi-temps contre l’AC Milan, à la place d’Henrik Mkhitaryan. Là encore, l’entrée est positive et sa lourde frappe, en se retournant aux 20 mètres, sans regarder, arrêtée par Tatarusanu en deux temps, laisse entrevoir un sens du but notable.

Il refuse la sélection pour travailler avec Mourinho

Début novembre, c’est la grande surprise : Felix Afena-Gyan, deux apparitions et à peine 90 minutes cumulées en Serie A, est appelé par le sélectionneur ghanéen pour les matches internationaux de novembre. Le jeune attaquant décline néanmoins. Il s’en explique à gianlucadimarzio.com quelques jours plus tard : "J’ai trouvé que c’était trop tôt pour moi d’aller en sélection car j’ai besoin de progresser d’un point de vue physique mais aussi mental et psychologique. Par ailleurs, j’ai pensé qu’il était important pour moi de rester à Trigoria (centre d’entraînement de la Roma, ndlr) pour accumuler des entraînements sous les ordres de Mourinho, pour continuer à m’améliorer. J’ai le plus grand respect pour ma sélection nationale et j’espère en faire partie à l’avenir."

Le garçon est désormais habitué aux entraînements avec le groupe professionnel. Proche de Tammy Abraham, il décortique les mouvements de l’attaquant anglais ainsi que d’un autre attaquant, l’Ouzbek Eldor Shomurodov. "Quand je suis sur le banc, j’observe leurs mouvements pour essayer de les copier, d’apprendre, car ce sont des attaquants plus expérimentés que moi", expliquait-il.

Mourinho apprécie son humilité et son sens du but

L’entraîneur portugais n’est pas toujours tendre avec les jeunes éléments de son groupe, mais n’a jamais hésité à en lancer dans le même temps, s’ils affichent le bon état d’esprit. Cette saison, outre Felix Afena-Gyan, il a donné quelques minutes de jeu à Eduardo Bove et à Ebrima Darboe, qui avait débuté en professionnel en toute fin de saison dernière en raison d’une cascade de blessure au milieu de terrain. Le coach de la Roma a tout de suite aimé les caractéristiques du jeune attaquant ghanéen. "Sa lucidité devant le but est ce qui m’a le plus impressionné, détaillait-il dimanche soir au micro de DAZN après la victoire à Gênes. Si ce n’est pas un phénomène sur le plan technique de manière générale, elle demeure précise devant le but. J’aime aussi sa dimension physique et son humilité. Parfois, avec cette jeune génération, tu te retrouves face à des garçons qui pensent déjà tout savoir. Lui, il mange littéralement tout ce qu’on lui dit, nous le staff mais aussi ses coéquipiers."

Felix Afena-Gyan est, comme l’apprécie Mourinho, puissant et rapide. Il est explosif et prend très bien la profondeur. Si son deuxième but face au Genoa a déjà fait le tour du monde avec cette frappe en lucarne de près de 30 mètres, sa première réalisation est tout aussi impressionnante : un plat du pied croisé parfait en pleine course et sans contrôle, sur un service de Mkhitaryan. Ses célébrations rafraichissantes ont donné lieu à une folle course vers José Mourinho et un maillot embrassé, lui qui est devenu "fan" du club lors de la "Romantada" de la Roma face au FC Barcelone, en quart de finale retour de la Ligue des champions 2017-2018, raconte ce lundi matin la Gazzetta dello Sport.

Lors de sa première apparition à Cagliari, il avait envoyé un message d’amour à sa mère au micro de la chaîne du club. Dimanche soir, après son doublé à Gênes, il a récidivé sur les réseaux sociaux. Il espère pouvoir reconstituer une partie de sa famille en Italie prochainement. En attendant, il est devenu le premier joueur né après le 1er janvier 2003 à marquer en Serie A, le troisième plus jeune joueur de l’histoire du championnat italien à inscrire un doublé et le plus jeune à le faire dans les quatre grands championnats européens cette saison. Ça ne fait pas encore une carrière, mais cela offre une belle histoire dont la Roma avait bien besoin après les agitations des dernières semaines.