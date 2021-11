AS Roma: Veretout prend la défense de Mourinho, un "gagnant" selon lui

Alors que l'AS Roma a enchaîné les mauvais résultats dernièrement et que Jose Mourinho commence à être critiqué en Italie, le milieu français de la Louve, Jordan Veretout, a pris la défense du technicien portugais.

Une courte défaite contre la Juventus (1-0), une raclée embarrassante contre les Norvégiens de Bodo/Glimt (6-1), un autre revers contre l'AC Milan (2-1), une nouvelle contre-performance contre Bodo/Glimt (2-2), et puis cette défaite, dimanche dernier, à Venise (3-2)... Si elle avait bien débuté la saison, l'AS Rome a enchaîné les mauvais résultats depuis la mi-octobre, se retrouvant désormais sixième de Serie A, et deuxième de sa poule de Ligue Europa Conference.

Dans ce contexte, des tifosi romains ont fait entendre leur mécontentement ces derniers jours. Mais dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, l'international français Jordan Veretout, joueur majeur de la Louve, a tenté d'éteindre l'incendie.

"Nous devons être plus intelligents"

"C'est une période compliquée, reconnait le milieu de terrain. Nous avions bien commencé, et peut-être que trop de gens nous ont qualifiés d'équipe performante. Mais la saison est longue. L'objectif ne change pas, la Ligue des champions (la 4e place qualificative, ndlr) est seulement à trois points. C'est à nous de nous remettre au travail."

Car pour Veretout, tout n'est pas à jeter dans la récente séquence. "Nous avons montré que nous ne sommes inférieurs à personne, estime l'ancien Nantais. Contre la Juve, nous avons perdu sur un malheureux épisode, nous avons résisté à Naples (0-0) qui avait toujours gagné jusque-là, et contre Milan, nous aurions pu faire plus. Mais si nous voulons atteindre nos objectifs, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre comme nous l'avons fait contre Venise, c'est sûr. Nous devons être plus intelligents."

Mourinho? "Il donne envie de se donner à 200%"

Si plusieurs joueurs, comme Tammy Abraham, ou Jordan Veretout lui-même, ont été pointés du doigt pour leur rendement insuffisant lors des dernières rencontres, c'est surtout Jose Mourinho, l'entraîneur, qui a été la cible des critiques en Italie, et qui a vu la lune de miel s'estomper très, très vite.

Mais pour Veretout, le Special One est l'homme de la situation. "C'est un gagnant, un coach adapté à un grand projet comme celui des Friedkin à la Roma, assure le Français. Il est rigoureux, il donne envie à tout le monde de se donner à 200% pour l'équipe et de gagner. Mais c'est à nous de retrouver l'état d'esprit du début de saison. (...) A Rome, il y a beaucoup de passion: si tu gagnes tu es au sommet, si tu perds c'est un drame. Nous en sommes conscients. Les supporters sont notre force, ils nous l'ont prouvé à Venise. C'est à nous de leur rendre ce soutien."

L'effectif actuel de la Roma en a-t-il la capacité? Lors de ses dernières interventions, Mourinho a demandé des renforts en janvier. Veretout, à demi-mot, semble là aussi aller dans le sens de son coach. "La Roma a un projet ambitieux qui ne se construit pas en claquant des doigts, glisse-t-il. C'est normal que ça prenne du temps et qu'il faille des renforts pour toujours s'améliorer..."