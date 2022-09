Serie A: Skriniar déclare son amour aux tifosi de l'Inter

Dans le viseur du PSG depuis l'été dernier, Milan Skriniar, qui est finalement resté à l'Inter, a déclaré son amour pour les tifosi de l'Inter Milan.

"J’ai toujours cherché à donner mon maximum pour ces couleurs et cette équipe. Je le fais encore maintenant comme je l’ai toujours fait et c’est pour cela que les tifosi me veulent du bien. J’ai d’excellents rapport avec eux et je tiens à les remercier, c’est si beau pour un joueur, d’avoir un tel rapport avec ses supporters", a ainsi déclaré Milan Skriniar dans une interview pour DAZN.

De quoi réchauffer le coeur des fans de l'Inter, inquiets à l'idée de voir partir leur roc slovaque, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, et qui n'a touours pas prolongé son contrat. Une situation d'autant plus inconforable pour le club italien que le PSG est à l'affût, et ne se privera pas de s'offrir le défenseur si l'occasion se présente, à moindre coût cet hiver, ou gratuitement l'été prochain. Le PSG était déjà très interessé par Milan Skriniar l'été dernier, mais n'avait finalement pas cédé aux demandes XXL du club italien, qui a conservé son joueur.

"L'un des nôtres"

Il n'y a pas qu'envers les tifosi que Milan Skriniar a été élogieux. Le défenseur de l'Inter a visiblement une très bonne relation avec son entraîneur, Simone Inzaghi: "C’est comme si c’était l’un des nôtres, il parle et il pète les plombs avec nous. Quand il a quelque chose à dire, il hausse le ton. C’est un entraineur équilibré. Il sait se divertir avec nous, et il sait quand il doit intervenir pour nous dire ce qu’il pense." Est ce que tout cela sera suffisant pour convaincre Skriniar de prolonger son bail du côté de l'Inter ? Réponse dans les mois à venir.