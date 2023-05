Serie A: un triplé agrémenté d'un but acrobatique, Giroud assure le spectacle avec l'AC Milan

L'AC Milan a largement dominé la Sampdoria (5-1), samedi soir, grâce à un Olivier Giroud de gala. Le Français s'est offert un triplé, avec un dernier but acrobatique inscrit dans une position très inhabituelle.

Olivier Giroud fait du Zlatan Ibrahimovic et ce n'est peut-être pas un hasard si les deux évoluent ensemble à l'AC Milan. L'attaquant français a mis fin à une série de six matchs de Série A sans marquer en inscrivant un triplé contre la Sampdoria (5-1), samedi soir, dont un troisième but acrobatique impressionnant, où il s'est joué du défenseur Bram Nuytinck.

Ca n'effacera pas la déception de l'élimination en demi-finale de Ligue des champions face au rival de l'Inter Milan, mais Olivier Giroud et l'AC Milan s'accrochent à leur objectif d'accrocher le Top 4 pour retourner, justement, sur la plus grande scène européenne. Avec leur victoire de samedi soir, ils recollent à un point de la Lazio Rome et deux de l'Inter, qui jouent dimanche.

16 buts toutes compétitions confondues pour Giroud cette saison

L'attaquant français, d'abord servi par Brahim Diaz, a marqué son premier but de la tête, avant d'inscrire un doublé sur penalty seulement six minutes plus tard, au cours d'une première période où l'AC Milan a fait la différence. Le but du triplé de Giroud, survenu dans la dernière demi-heure, est alors arrivé comme la cerise sur le gâteau.

Sur un centre de Leão venu de la gauche, le Français, à la lutte avec Nuytinck, a réussi à garder les yeux sur le ballon pour le contrôler dans une position délicate, avant de conclure d'une reprise de volée à bout portant, au milieu d'une défense de la Sampdoria pas franchement nette sur le coup. Avec ce triplé, Giroud en est à 11 buts cette saison en Série A, 16 toutes compétitions confondues.