Equipe de France: les confidences de Giroud sur le départ de Benzema à la Coupe du monde 2022

Dans une interview à L’Equipe, Olivier Giroud est revenu sur le forfait de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’attaquant des Bleus confie notamment avoir eu une petite attention à l’égard du Madrilène au moment de son départ.

Cinq mois après, le départ en catimini de Karim Benzema est toujours au centre de nombreuses discussions. Le 19 novembre dernier, le Madrilène a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et de quitter les Bleus à cause d’une blessure à la cuisse. Depuis, beaucoup de choses ont été écrites et ce départ s’est mué en véritable imbroglio, avec notamment une passe d’armes médiatique entre Benzema et Didier Deschamps.

Ce jeudi, dans les colonnes de L’Equipe, Olivier Giroud a cependant tenu à tordre le cou à certaines rumeurs, notamment celles qui font état d’une sorte de soulagement au sein du groupe au moment du départ du Ballon d’or 2022.

"On était désolés pour lui"

"Quand certaines choses me reviennent aux oreilles, que j'entends que certains d'entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c'est complètement absurde, s’est indigné le buteur de l’AC Milan, qui confie avoir eu une petite attention pour son coéquipier à ce moment-là. On était désolés pour lui. Je le lui ai fait savoir personnellement. C'est évident qu'on perdait une arme importante. On était déçu pour lui, pour nous."

En mars, les explications de Deschamps au sujet de ce forfait avaient agacé Benzema. "Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre, a assuré le sélectionneur des Bleus dans Le Parisien. En le quittant je lui dis : 'Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager.' En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte."

"Mais quelle audace", avait rétorqué KB9 dans une story Instagram accompagnée d’un émoji clown. Ne comptez pas sur Olivier Giroud pour remettre une pièce dans la machine.