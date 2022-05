Serie A: Zlatan Ibrahimovic ciblé par une banderole de défenseurs de la cause animale

Alors que l’AC Milan se déplace à Vérone pour un match crucial en vue du titre de champion de Serie A, des supporters de l’Hellas s’en sont pris à Zlatan Ibrahimovic et son attrait pour la chasse.

Zlatan Ibrahimovic a sans doute connu des accueils plus chaleureux. A la veille d’un match au combien important pour l’AC Milan, toujours à la lutte pour le Scudetto avec l’Inter Milan, des militants de la cause animale ont accroché une banderole destinée à Ibra sur le stade Marcantonio-Bentegodi de l’Hellas Vérone. “Ibra tue des animaux. Le sport n'efface pas l'odeur”, pouvait-on lire sur l'étendard. Ce message vient de l’association CentoPerCento Animalisti.

“Ibrahimovic a obtenu des licences pour tuer les animaux les plus rares, dont un lion, a acheté une île de la Baltique pour la transformer en sa réserve exclusive. Tuer est son plus grand plaisir, accompagné de sa femme, elle aussi chasseuse, appuie l’association. Ibra est un homme qui tue des êtres sensibles pour le plaisir, qui ne peut être défendu. Beaucoup de fans de football ne le connaissent pas ou l'ont oublié, alors on a pris soin de s'en souvenir”

La passion de Zlatan Ibrahimovic pour la chasse et la pêche n’est pas un secret. Le Suédois a pris l’habitude de chasser et de pêcher lors de son temps libre en Suède. En 2021, le quotidien suédois Expressen révélait que le buteur de 40 ans avait pris part à une chasse au lion en Afrique du Sud en 2011. Après avoir abattu l’animal, Ibrahimovic aurait fait importer son squelette et sa peau à Malmö. A la suite de cette découverte, la PETA avait qualifié le Suédois de “misérable lâche qui cède à ses pulsions violentes”.