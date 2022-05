AC Milan: Pioli a préféré regarder du tennis plutôt que le match de l'Inter

Au coude à coude avec l’Inter pour décrocher le titre de champion d'Italie, l’AC Milan et Stefano Pioli ont préfèré se focaliser sur leur match plutôt que regarder ce que faisait le voisin milanais. Au point que l'entraîneur rossonero a choisi de regarder le match de tennis entre Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, vendredi, plutôt qu'Inter-Empoli (4-2).

Onze ans. Cela fait onze ans que les tifosi de l’AC Milan attendent de pouvoir fêter un titre de champion d’Italie. Une éternité pour un club de l’ampleur de l’AC Milan mais l’entraîneur, Stefano Pioli, ne semble pas subir la pression. Pourtant, ce vendredi, l’Inter a provisoirement repris la tête de la Serie A, avant le match de l’AC Milan, en s’imposant contre Empoli (4-2). Une performance que Stefano Pioli n’a pas souhaité regardé, préférant revoir “(leur) entraînement puis un grand match de tennis.” Le coach lombard faisant référence au quart de finale du tournoi de Madrid entre Rafael Nadal et "le phénomène" Carlos Alcaraz, remporté par le jeune espagnol de 18 ans (6-2, 1-6, 6-3).

Pioli ne ressent pas la pression

“On sait ce qu'on doit faire, il nous manque sept points pour atteindre notre objectif, démontrer que nous sommes les meilleurs du championnat", a souligné le technicien rossonero en conférence de presse, à la veille du déplacement dimanche (20h45) sur le terrain de l'Hellas Vérone pour la 36e journée. "La pression ? Je ne vois mes joueurs ni agités, ni anxieux. Je les vois motivés, nous devons être concentrés parce qu'une virgule, un point, peut faire la différence."

Pour s’assurer le 19e Scudetto de son histoire, l’AC Milan doit prendre au moins sept points sur les neuf encore en jeu. En cas d’égalité au classement entre Rossoneri et Nerazzurri, l’AC Milan bénéficiera de la différence de but particulière après sa victoire et son nul contre les hommes de Simone Inzaghi. Après le match contre l’Hellas Vérone, l’AC Milan défiera l’Atalanta Bergame puis Sassuolo au Mapei Stadium.