Sinisa Mihajlovic, monsieur coups francs, est mort à 53 ans

Ancien défenseur de la Sampdoria, de l'Inter Milan et des deux clubs de Rome, considéré à son époque comme l'un des meilleurs tireurs de coups francs au monde, Sinisa Mihajlovic est mort d'une leucémie à 53 ans.

Il luttait depuis trois ans contre la maladie. Sinisa Mihajlovic, qui avait rendu public en 2019 son combat face à la leucémie, est mort à l'âge de 53 ans. C'est sa famille qui a annoncé ce vendredi la très triste nouvelle.

"Sa femme Arianna, ses enfants Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan et Nikolas, sa petite-fille Violante, sa mère Vikyorija et son frère Drazen, communiquent dans la douleur la mort injuste et prématurée de leur mari, père, fils et frère exemplaire, Sinisa Mihajlovic. Un homme unique, un professionnel extraordinaire, serviable et bon envers tout le monde. Il s'est courageusement battu contre une horrible maladie. Nous remercions les médecins et les infirmières qui l'ont suivi au fil des années, avec amour et respect. (...) Sinisa sera toujours avec nous", a indiqué sa famille.

Né en 1969 en Yougoslavie, d'une mère croate et d'un père serbe, Sinisa Mihajlovic a démarré sa carrière de joueur dans son pays natal, avant d'arriver en Italie en 1992, où il est devenu une référence en défense et l'un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire du football. Passé par les deux clubs de Rome, il a également fait les beaux jours de la Sampdoria et de l'Inter Milan.

Un immense palmarès

Il se sera constitué un palmarès impressionnant avec notamment trois titres de champion de Yougoslavie (un avec Vojvodina et deux avec l'Etoile Rouge de Belgrade), deux titres de champion d'Italie (en 2000 avec la Lazio et en 2006 avec l'Inter), mais aussi quatre Coupes d'Italie (deux avec la Lazio et deux avec l'Inter). Il a aussi décroché la Coupe d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions, avec l'Etoile Rouge en 1991, et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en 1999 avec l'Inter.

Recordman du nombre de buts inscrits sur coup franc en Serie A (28), avec notamment un triplé réussi dans cet exercice avec la Lazio contre la Samp en 1998, il a par ailleurs disputé la Coupe du monde 1998 et l'Euro 2000 avec la Yougoslavie. Après sa retraite en 2006, il avait démarré sa nouvelle carrière de coach en tant qu'adjoint de Roberto Mancini à l'Inter Milan, avant d'enchaîner les expériences comme numéro un : Bologne, Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino, Sporting... Il a aussi brièvement dirigé la sélection serbe entre 2012 et 2013.

C'est en juillet 2019, alors qu'il était l'entraîneur de Bologne, qu'il avait révélé souffrir d'une leucémie. "Je souffre d'une leucémie. J'ai passé la nuit à pleurer et j'ai encore les larmes aujourd'hui. Mais pas de peur. J'irai à l'hôpital et je vais commencer à me battre", avait-il déclaré. Il était resté en fonction en Bologne durant ses nombreux traitements contre la maladie. En mars dernier, il avait dû être réhospitalisé en raison d'un risque de rechute. Bologne avait décidé de le remercier en septembre.

A l'annonce de son décès ce vendredi, plusieurs clubs et joueurs lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Tu as toujours été un guerrier et je sais à quel point tu t'es battu. Je te remercierai d'avoir toujours cru en moi et pour tout ce que tu m'as dit depuis le premier jour de notre rencontre. Tu seras toujours dans mon coeur", a notamment réagi Gianluigi Donnarumma, qui a été lancé par Mihajlovic à Milan.