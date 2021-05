Sur la sellette, Pirlo veut continuer à la Juventus

Andrea Pirlo aimerait rester entraîneur de la Juventus malgré les chances restreintes que cela se produise. L’ancien milieu de terrain devrait être évincé en fin de saison alors que le nom de Zinédine Zidane revient en boucle pour le remplacer.

La Juventus a sauvé l’honneur d’une saison ratée en remportant la Coupe d’Italie, mercredi après sa victoire face à l’Atalanta Bergame (2-1) en finale. Mais tout n’est pas encore rose pour le club du Piémont, pas encore assuré de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Actuellement cinquième, elle jouera son avenir européen lors la dernière journée dimanche à Bologne (20h45) mais n’a pas son destin en main. Une grosse incertitude qui fragilise Andrea Pirlo. Nommé en début de saison, l’entraîneur semble tout proche de la sortie même si lui se verrait bien continuer.

"Si je me confirmerais au poste? Oui, bien sûr, je me confirmerais, j'aime le football, j'aime entraîner, après le club décidera, a-t-il déclaré à la RAI mercredi après le titre en Coupe d’Italie. Moi, je voudrais continuer, j'aime ce club, après ils décideront."

Selon les médias italiens, son avenir semble pourtant scellé. Le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance pour prendre place sur le banc des Bianconeri la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat au Real Madrid, le Français semble proche d’un départ mais n’a toujours pas annoncé sa décision.

"Une saison où j'ai beaucoup appris"

En attendant, Andrea Pirlo a ajouté un deuxième titre à son palmarès d’entraîneur après la Supercoupe d’Italie remportée il y a quelques mois. Il savoure cette belle nouvelle au cœur d’une saison compliquée, marquée par la nouvelle élimination de son équipe en 8e de finale de la Ligue des champions par le FC Porto.

"Ça (la finale de la Coupe d’Italie, ndlr) a été un grand match, entre deux belles équipes qui se sont battues jusqu'au bout, une finale digne de ce nom, également une grande fête pour le public, avec tout ce qui s'est passé cette saison, se réjouit-il. La différence? Notre volonté de gagner, de ramener ce trophée. On s'était mis dans la tête qu'il fallait gagner ce titre, on a battu deux bonnes équipes pour le gagner, en demi-finales (Inter) et en finale (Atalanta). Sur ma première saison, il y a eu beaucoup difficultés, ces victoires n'annulent pas ces hauts et ces bas. C'est une saison où j'ai beaucoup appris, où il s'est passé beaucoup de choses, et malgré les résultats pas toujours positifs, il y a ces satisfactions."