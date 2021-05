Mercato: la Juve pousse pour Zidane, le Real attend Allegri

Selon la Gazzetta dello Sport, Zinédine Zidane serait devenu l’option numéro de la Juventus pour devenir le nouvel entraîneur. Massimiliano Allegri, pressenti pour revenir à la Vieille Dame, pourrait finalement rejoindre le Real.

Un retour de Zinédine Zidane à la Juventus Turin prend chaque jour un peu plus d’épaisseur. La Gazzetta dello Sport consacre sa une de ce mardi au technicien français en le citant comme la priorité des Bianconeri pour devenir leur prochain entraîneur. Les dirigeants cherchent un successeur à Andrea Pirlo, condamné après une saison pénible marquée par une nouvelle élimination en 8e de finale de la Ligue des champions.

Le spectre de rater une qualification en Ligue des champions (la Juve est 5e avant la dernière journée) maintient le doute sur l’identité du prochain entraîneur, qui attend peut-être d’être assuré de reprendre une équipe qualifiée pour la compétition reine des clubs.

Un contrat de deux ans attendrait Allegri au Real

Selon la Gazzetta, Zidane détient la clé pour débloquer les dernières incertitudes. Elles concernent notamment Massimiliano Allegri. Longtemps pressenti pour revenir sur le banc de la Juve, l'Italien semble finalement plus proche de prendre la direction du Real, pour succéder à Zidane. Un contrat de deux ans à dix millions d’euros nets par an de salaire l’attendrait dans la capitale espagnole. Zidane doit d’abord libérer la place. Il lui reste un an de contrat avec les Merengues mais un départ semble la tendance.

La semaine dernière, la presse madrilène assurait même qu’il avait prévenu ses joueurs qu’il s’en irait. Ce qu’il avait sèchement démenti quelques jours plus tard. "Comment pourrais-je dire maintenant aux joueurs que je m'en vais?, s’était-il interrogé. On joue notre vie et je dirais que je pars? C'est mentir sur tous les plans. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne dirai jamais cela à mes joueurs. On verra à la fin de la saison mais pour l'instant je suis là et il nous reste un match."

Objectif: une troisième Liga avant de partir

Le champion du monde 1998 s’apprête à tourner une nouvelle page de son aventure au Real après deux passages fructueux sur le banc. Dimanche lors de la dernière journée, il tentera de décrocher un troisième titre en Liga - le deuxième consécutif - mais son équipe, 2e, compte deux points de retard sur l’Atlético de Madrid.