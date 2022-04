Serie B: l'énorme boulette de Buffon avec Parme

Titulaire à Parme à 44 ans, Gianluigi Buffon a commis une énorme boulette ce week-end sur la pelouse de Pérouse, en Serie B. L'ancien gardien du PSG a totalement manqué une passe vers un coéquipier et a précipité la défaite de son équipe.

Mauvais week-end pour Gianluigi Buffon. Titulaire dans les buts de Parme lundi soir, le gardien de 44 ans a commis une incroyable bourde sur la pelouse de Pérouse, lors de la 36e journée de Serie B (2-1). Servi en retrait par un coéquipier, l'ancien portier du PSG a totalement manqué son contrôle et sa remise, ce qui a permis au buteur adverse, Marco Oliveri, de marquer tranquillement le deuxième but de son équipe. Menés 2-0 après seulement sept minutes de jeu, les Gialloblu ont réagi trop tard avec le but de l'espoir de Franco Vazquez, qui n'a pu éviter la 11e défaite de la saison de son équipe.

Pas de promotion en Serie A

Actuellement 13e de Serie B après 36 matchs, Parme est à 19 points du podium et ne remontera pas en Serie A, un an après la relégation. Au milieu de la déception sportive, le club doit en plus verser 15.000 euros en raison d’un conflit juridique avec la société de production Warner Bros Entertainment. Présenté comme un super-héros par Parme, Gianluigi Buffon a été présenté avec un costume de Superman dans les visuels pour annoncer son retour.

Problème, le club transalpin n’a pas demandé l’autorisation à Warner pour utiliser son bien. Ce chèque permet d'éviter un procès encore plus coûteux pour l'utilisation illégale des droits de propriété intellectuelle. Parme et la Warner ont donc trouvé un accord pour régler cette affaire.