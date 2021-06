Mercato: Buffon fait son retour à Parme, 20 ans après

Pressenti ces derniers jours, le retour de Gianluigi Buffon à Parme est désormais officiel. À 43 ans, le portier italien fait son grand retour au sein de son club formateur, 20 ans après son départ, et a paraphé un contrat de 2 ans avec le récent relégué en Serie B.

Retour à la case départ. 20 ans après son départ de Parme pour la Juventus dans le cadre d'un transfert record qui en faisait le gardien le plus cher de l'histoire à l'époque, Gianluigi Buffon est de retour au sein de son club formateur.

>> Les infos mercato en direct

Pressenti ces derniers jours, le retour du portier italien à Parme est désormais officiel. Dans un petit montage vidéo sur le thème de Superman, le club italien qui évoluera en Serie B la saison prochaine a annoncé l'arrivée du gardien de 43 ans.

Après deux décennies à la Juventus entrecoupées d'un passage au PSG, le gardien italien Gianluigi Buffon avait annoncé son départ du club piémontais en fin de saison. À 43 ans, 'Gigi' n'était toutefois pas certain de raccrocher les gants.

"Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à continuer ou à vivre une expérience de vie différente, et je la prendrai en considération, a-t-il poursuivi. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve, et j'ai aussi reçu en retour. Nous avons atteint la fin d'un cycle."

Buffon rêve de la Coupe du monde 2022

En s'engageant pour deux ans avec Parme, Gianluigi Buffon va encore pousser quelques mois avec un objectif en tête : être convoqué avec l'Italie pour disputer la Coupe du monde 2022.

Interrogé par la Rai Sport en mai dernier, le portier italien n'avait pas exclu cette possibilité, lui qui n'a plus connu la sélection depuis 2018 et l'élimination de la Nazionale en barrages pour la dernière Coupe du monde en Russie.

"Je me sens toujours fort. Je ne veux de cadeaux de personne, mais je suis toujours le même Gigi Buffon. Voyons d'abord si et comment j'arriverai en décembre 2022, puis si quelqu'un pense que je peux mériter de rejoindre la sélection. Je ne dis pas non. Moi, j'aime surprendre et surtout me surprendre : la vie doit être vécue comme ça, avec enthousiasme jusqu'à la dernière seconde."