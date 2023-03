Sheriff Tiraspol-Nice: "C’est encore long", Digard très prudent avant le match retour

En s'imposant dans la difficulté ce jeudi en Moldavie, contre le Sheriff Tiraspol (1-0), en huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence, Nice a fait un pas vers la qualification. Mais Didier Digard reste très mesuré.

Un déplacement de près de 1.800 kilomètres, un contexte particulier avec la guerre en Ukraine en arrière-plan, et une pelouse dans un état catastrophique. Le déplacement de l’OGC Nice à Chisinau, la capitale de la Moldavie, avait tout du traquenard. Mais le piège a été évité. Dans des conditions pour le moins compliquées, les Aiglons s’en sont remis à un but aussi magnifique qu’improbable de leur jeune défenseur Ayoub Amraoui pour dominer le Sheriff Tiraspol (1-0), ce jeudi. Un succès en huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence qui leur permet de prendre une belle option pour la qualification avant le match retour dans une semaine à l'Allianz Riviera (16 mars).

"Il ne faut surtout pas penser que c’est terminé"

Mais rien n’est acquis : au tour précédent, le Sheriff s'était incliné chez lui en barrage aller contre le Partizan Belgrade (1-0), avant de se qualifier 3-1 en Serbie. "C’est encore long, a d’ailleurs insisté Didier Digard après la rencontre. Ils ont montré qu’ils avaient le mental pour retourner les situations. Mais nous aussi on a montré qu’on avait un état d’esprit et que si on voulait quelque chose on n'allait rien lâcher. Donc s’ils veulent quelque chose il faut qu’ils viennent le chercher, nous on ne leur donnera pas." "Il ne faut surtout pas penser que c’est terminé. On va tout faire pour maintenir ce résultat et essayer de l’alourdir. On veut absolument gagner", a expliqué l’entraîneur niçois, toujours invaincu depuis qu’il a remplacé Lucien Favre début janvier en tant qu'entraîneur principal (sept victoires, trois nuls, zéro défaite).

"La Coupe d’Europe c’est ça, ce sont des batailles sans fin. Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons répondu présent. C’est ça le plus important. Même si le match était difficile, même si nous avons produit peu de jeu, je pense qu’au niveau de l’agressivité, de la mentalité, de l’état d’esprit, nous étions là. C’est ça qu’il faut retenir", a appuyé le capitaine Dante, encore impérial en défense aux côtés de Jean-Clair Todibo. Avant de recevoir le Sheriff, les Aiglons se rendront à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes, dimanche (15h), à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.