Six ans de prison pour l'ancien joueur de l'OM, Koke, qui a reconnu être à la tête d'un trafic de drogue

L'ancien attaquant de l'OM Sergio Contreras, dit "Koke", a reconnu être à la tête d'un réseau criminel chargé d'acheter de grandes quantités de drogue qui étaient ensuite transportées dans des camions vers des pays européens, et a accepté une peine de six ans d'emprisonnement.

Sergio Contreras, dit "Koke", va faire six ans de prison. L'ancien attaquant de l'OM a reconnu ce mardi être à la tête d'un trafic de drogue visant à faire parvenir de la marijuana dans plusieurs pays européens. Inculpé avec 17 autres personnes, il a reconnu son implication dans le réseau criminel et a donc vu sa peine être fixée à 6 ans.

Une peine définitive

L'ancien joueur de Marseille (2004-2006), âgé de 40 ans, a pris sa retraite après son passage à l'Aris Salonique en 2016. Lui, son frère et tous les autres prévenus ont reconnu leur implication dans les événements, à l'issue d'un procès démarré le 27 mars dernier. L'audience a donc été interrompue pour que le procureur modifie leurs peines. Tous ont été condamnés à des peines allant de six ans (ceux qui faisaient partie de l'organisation) à deux ans pour ceux qui sont accusés d'un crime spécifique sans faire partie du réseau criminel.

La procureure rendra officielles les accusations écrites mercredi, mais elle les a déjà présentées aux accusés dans la salle d'audience ce mardi. Tous se sont déclarés satisfaits du jugement rendu. Le magistrat a avancé que la sentence sera émise dans les prochains jours et sera conforme aux peines prévues par le procureur et, par conséquent, après la reconnaissance des faits, elle sera définitive et sans appel.

Koke chef des opérations

Koke, qui a également joué entre 2006 et 2015 pour le Sporting Lisbonne (Portugal), Houston Dynamo (Etats-Unis), le Rayo Vallecano (Espagne), Bakou (Azerbaïdjan), Jahn Regensburg (Allemagne), Blooming (Bolivie), Northeast United (Inde) et PAE Veria (Grèce), risquait 16 ans de prison. Une peine qui a été réduite à six ans après qu'il a reconnu les faits.

Le ministère public soutient dans son réquisitoire, auquel l'agence de presse espagnole EFE a eu accès, que Koke dirigeait l'organisation et était la personne chargée des opérations. Il donnait les instructions nécessaires quant aux quantités de drogue à acheter, à quel prix, où les emmener et quel type de véhicule louer pour leur transport. La drogue que le réseau achetait en majorité au Maroc était de la marijuana, qui était ensuite emballée sous vide et livrée à des transporteurs étrangers pour être acheminée dans des camions vers différents pays européens.

Arrêté depuis 2019

Le vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 avec l'OM a passé un an et huit mois en prison pour cette affaire et a été libéré sous caution après avoir payé une caution de 15.000 euros en juillet 2021. Koke avait été arrêté en 2019 dans le cadre de l'opération "Vinculada" et, selon le procureur, l'organisation disposait d'une capacité économique et d'une structure logistique élevées qui lui permettaient d'obtenir de grandes quantités de drogue et de disposer de maisons où les emballer sous vide et préparer leur transport ultérieur.

Son arrestation et le démantèlement de l'organisation avaient demandé la mobilisation de 150 policiers et onze perquisitions simultanées.