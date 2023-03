L'ancien joueur de l'OM, Koke, risque 16 ans de prison pour avoir dirigé un trafic de drogue

Actuellement en liberté conditionnelle après avoir purgé une peine de prison d'un an et huit mois, Sergio Contreras, dit Koke, pourrait retourner derrière les barreaux. L'ancien joueur de l'OM avait été arrêté dans une vaste opération anti-drogue.

Les ennuis judiciaires de Sergio "Koke" Contreras ne sont peut-être pas terminés. Arrêté en 2019 dans le cadre d'une opération lors de laquelle une tonne de haschisch, des armes et des importantes sommes d'argent auraient été découvertes, l'ancien joueur de l'OM a purgé une peine de prison d'un an et huit mois, avant d'être mis en liberté provisoire après avoir payé une caution de 15.000 euros en juillet 2021.

Près de deux ans plus tard, un nouveau procès doit avoir lieu ce lundi à Malaga. Koke et 17 autres personnes, dont son frère et sa compagne, seront entendus, rapporte la presse espagnole. Les accusés ayant occupé un poste important dans cette affaire risquent une peine de 16 ans de prison et une amende de 150.000 euros. Les autres prévenus, selon leur degré d'implication, sont accusés d'atteinte à la santé publique ou de détention d'armes et encourent des peines allant de quatre ans et six mois à un an de prison.

Une tonne de haschich a été découverte par les force de l’ordre dans ce coup de filet réalisé en Andalousie dans la ville d’Estepona où Koke vit depuis la fin de sa carrière. Ce n’est pas la seule découverte de la police. En effet, elle a aussi trouvé des armes et des sommes d’argent en grande quantité lors des perquisitions réalisées. Koke serait tout simplement l’un des dirigeants du réseau criminel et y serait associé avec son frère qui avait lui aussi été arrêté.

Dans un correspondance avec le journal ElDesmarque, l'ancien marseillais avait livré quelques détails de sa détention pendant la crise sanitaire. "La situation ici n'est pas mauvaise, nous allons tous bien et peut-être que cette fois-ci nous avons eu de meilleures conditions que vous, écrit-il. Nous pouvons courir, nous entraîner... Ici, les jours sont très longs mais au final, je fais la même chose presque tous les jours. Le matin, je vais au gymnase, puis je passe généralement la matinée à jouer au parchis (jeu de société très populaire en Espagne). Avant le problème du Covid-19, j'allais à un cours de culture d'entreprise, mais c'est arrêté actuellement. Je regarde aussi le code pénal, ce sont des choses que je ne faisais pas dehors, mais j'ai du temps pour ça ici."