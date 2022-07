Sobriété énergétique: football, rugby... vers la fin dès cet hiver des compétitions sportives organisées de nuit?

Invitée de Franceinfo ce mardi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a expliqué que le monde du sport pourrait bientôt participer aux efforts de la société dans le plan de sobriété énergétique. Les compétititions sportives organisées la nuit pourraient être dans le viseur.

Le monde du sport face au défi climatique. Invitée de Franceinfo ce mardi, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques en France, est revenue sur les solutions possibles pour réduire la consommation d'énergie. L'une d'entre elles, qui pourrait entrer dans un plan général de sobriété énergétique, serait de stopper les événements sportifs se déroulant la nuit, pour économiser en éclairage.

"Cela peut être dès cet hiver"

"Cela fait tout à fait partie des options ouvertes, a admis Amélie Oudéa-Castéra. Avec Christophe Béchu (ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, NDLR), nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension. Cela peut être dès cet hiver, que le sport soit au coeur de la volonté d'accompagner la transition écologique."

Ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher a elle promis la signature de premiers décrets. "Dans les prochains jours, je vais prendre deux décrets: le premier généralise l’interdiction des publicités lumineuses quelle que soit la taille de la ville entre 1 h et 6 h du matin, à l’exception des aéroports et des gares, et le second interdit aux magasins d’avoir leurs portes ouvertes alors que la climatisation et le chauffage fonctionnent", a-t-elle indiqué dans le Journal du Dimanche.

Oudéa-Castéra défend les sports mécaniques

Mais toute la société devrait forcément se mettre au pas. En clair pour le championnat français de football par exemple, si une tellemesure était prise, il faudrait revoir la programmation avec plusieurs affiches en soirée. En hiver, cela impliquerait de jouer la totalité des matchs en plein jour, ce qui perturberait forcément les diffuseurs télévisés et les organisateurs. Notamment pour les rencontres en semaine, où il deviendrait difficile de mobiliser du public pour venir garnir les stades.

Certaines critiques pointent du doigt aussi l'activité de plusieurs sports, dont ceux mécaniques. "Les sports mécaniques sont eux-mêmes au rendez-vous de la transition écologique, a défendu Amélie Oudéa-Castéra. Quand on regarde ce qu'il s'est passé aux 24 heures du Mans, la démarche dans laquelle ils s'inscrivent avec l'hydrogène, avec leurs partenaires et cette volonté d'aller vers des véhicules propres est au coeur de l'ambition de cette Fédération et cette discipline."