Supercoupe d'Espagne: l'énorme coup de gueule de Xavi lors de la demi-finale face au Betis

Très agacé par la prestation de ses joueurs lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face au Betis jeudi, Xavi leur a passé un savon après la première partie de la prolongation. Avec un florilège d'insultes.

Le public saoudien aura droit à un Clasico. Poussé aux tirs au but par le Betis Séville d’un Nabil Fekir étincelant, le Barça a fini par arracher son ticket jeudi soir pour la finale de la Supercoupe d'Espagne (2-2 après prolongation, 4-2 tab), où il affrontera le Real Madrid, vainqueur de Valence mercredi. Les deux meilleurs ennemis du football espagnol se retrouveront dimanche au stade du Roi-Fahd à Ryad.

Pour les Catalans, cette qualification doit faire du bien au moral au vu du scénario. Devant au score à deux reprises, grâce à Robert Lewandowski puis Ansu Fati, ils ont à chaque fois reculé et laissé le Betis recoller. Ce qui a poussé Xavi à hausser le ton comme rarement à l’issue de la première période de la prolongation. Sur des images captées par Movistar, le coach du Barça apparaît extrêmement remonté.

"Vous me faites tous chier"

Après avoir rassemblé ses joueurs en cercle, il s'est décidé à leur passer un savon : "On joue tous à l’arrêt, tous à l’arrêt !" "Me cago en mi puta madre, tíos. Que es una final, que es un título ! Me cago en Dios, que estamos todos", lance-t-il ensuite, ce qui peut être traduit par : "Vous me faites tous bien chier ! Il y a une finale, un titre en jeu ! Allez, on y va !" Xavi a aussi pris Jules Koundé à part pour lui transmettre des consignes.

Questionné après la rencontre sur ce coup de gueule, l’ancien milieu de terrain ne s’est pas montré très bavard : "Il fallait montrer de l’ambition à ce moment-là. (…) Nous avons perdu trop de ballons, le pressing n’était pas assez haut. Il faut faire notre autocritique car nous n’avons pas été à notre meilleur niveau. Nous devons nous améliorer pour réussir cette saison."

Après la finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real, le Barça affrontera Ceuta en huitièmes de finale de la Coupe du Roi (19 janvier) avant de retrouver la Liga avec la réception de Getafe (22 janvier).