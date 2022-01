Supercoupe d’Espagne: le Real et Benzema offrent son premier titre à Ancelotti depuis son retour

Le Real Madrid a dominé l'Athlétic Bilbao (2-0) en finale de la Supercoupe d'Espagne, ce dimanche, grâce notamment à un penalty transformé par Benzema. Les Basques n'ont pas su se hisser à la hauteur de l'événement.

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti, vainqueur du clasico en demie, a remporté la Supercoupe d’Espagne (2-0) après sa victoire ce simanche en finale contre l’Athletic Bilbao, l’invité surprise à ce stade de la compétition. Vainqueurs de la Supercoupe d’Espagne en 2020, la première édition organisée en Arabie Saoudite, les Madrilènes ont offert à Carlo Ancelotti son premier titre depuis son retour à la "Maison blanche". Le rouleau compresseur madrilène a attendu l’inspiration de Modric (39e) pour valider sa domination par un avantage mérité au tableau d’affichage à la pause.

20e trophée pour Benzema avec le Real

Moins saignante qu’à l’accoutumée, la connexion Benzema-Vinicius n’a pas fait de miracle en finale, même si l’attaquant français a encore frappé ce soir, inscrivant le deuxième but de la soirée sur penalty, son quatrième but en trois contre matches contre l’Athletic Bilbao cette saison. Étincelant lors du clasico avec un but et une passe décisive, Karim Benzema est tout simplement époustouflant depuis le début de la saison (23 buts et neuf passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues).

Le Real Madrid a laissé peu d'espaces à exploiter à l’Athletic Bilbao, annihilant toute velléité de révolte en seconde période, avec une maîtrise parfaite des événements, tant dans le quadrillage du terrain que dans la circulation du ballon. Les Basques ont cherché à emballer une fin de match un peu plus décousue, jouée sur un faux rythme volontairement installé par les Madrilènes. Et tout aurait pu basculer après l’exclusion de Militao pour une main dans la surface de réparation madrilène.

L’Athletic Bilbao a bien eu l’occasion d’égaliser pour se donner une raison d’espérer à un incroyable retour, mais Thibaut Courtois a réalisé une prouesse sur sa ligne pour écarter le penalty en laissant traîner son pied alors qu’il était battu, achevant d’écoeurer l'Athletic Bilbao. Le Real Madrid tient son premier trophée de la saison, et rafle la 12e Supercoupe d'Espagne de son histoire. Karim Benzema soulève quant à lui le 20e trophée de sa carrière avec le club espagnol.